Coma Cose in crisi a causa di un tradimento? Intanto sono state annullate alcune date del tour

Mentre nelle radio di tutta Italia impazza il loro ultimo brano La gelosia, i Coma Cose starebbero affrontando il periodo più difficile della loro vita, tanto privata quanto professionale. Dopo aver debuttato sul palco del Festival di Sanremo nel 2021 con Fiamme negli occhi, Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano sono tornati sul palco dell'Ariston nel 2023, con L'addio, brano in cui raccontavano una loro crisi personale e il successivo riavvicinamento. Quest'ultimo, poi, coronato con una proposta di matrimonio, trasformata in realtà nell'ottobre del 2024. Reduci anche del successo di Cuoricini, diventato un vero e proprio tormentone dopo il debutto a Sanremo, i Coma Cose hanno continuato a mostrarsi in un pubblico non solo come un duo professionale, ma anche come una coppia felice, che aveva trovato il proprio equilibrio e la propria serenità. Illusione, questa, che sarebbe andata in mille pezzi dopo che Deianira Marzano, esperta di gossip, ha pubblicato sul suo Instagram una foto in cui la cantante - in arte California - sarebbe in compagnia di un altro uomo.

Lo scatto che la Marzano ha postato nelle sue story le sarebbe stato girato da una fonte che ha chiesto esplicitamente di rimanere anonima. La fotografia mostra una donna, che dovrebbe essere Francesca Mesiano, in compagnia di un altro uomo su una spiaggia ligure, mentre sono in atteggiamenti molto intimi. Inoltre, la fonte anonima avrebbe scritto di aver visto che la cantante dei Coma Cose "baciava un altro uomo che non era suo marito in spiaggia, in Liguria. E si baciava con uno che ha chiamato Roby". Nell'immagine, comunque, non si vede nitidamente il volto della donna, perciò il pubblico deve basarsi solo sulla parola della fonte che avrebbe immortalato il tradimento.

Il duo canoro, al momento, non ha rilasciato alcuna dichiarazione su quella che, ad ora, rimane una semplice indiscrezione. A far preoccupare i fan, però, è la cancellazione di alcune tappe del tour che i Coma Cose si stavano apprestando ad affrontare. Dal tour, infatti, sono scomparse in poche ore le tappe di Napoli e Firenze. I fan, intanto, chiedono a gran voce sui social una spiegazione su quello che sta accadendo, anche per capire se sono in pericolo altre date del tour con biglietti regolarmente acquistati. Possibile, quindi, che i Coma Cosa rilasceranno qualche dichiarazione nelle prossime ore, se non proprio sul gossip che li vede protagonisti, almeno sulle motivazioni dietro la cancellazione delle date di Firenze e Napoli. C'è da dire, comunque, che se la voce del "tradimenti" dovesse essere confermata, per i Coma Cose non sarebbe di fatto la prima crisi nella loro lunga relazione.

Più volte i due musicisti si sono aperti sui problemi e gli ostacoli che hanno affrontato durante il loro cammino condiviso, arrivando persino a interrogarsi in più occasioni se avesse senso continuare a stare insieme, sia sul palco che fuori.