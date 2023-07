Il concerto, la gravidanza, la setta: la storia d'amore tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti

Se c’è una coppia che ha fatto breccia nel cuore del pubblico è quella composta da Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. La storia d’amore tra il popolare cantautore e la giovanissima modella svizzera conquistò le prime pagine delle riviste di gossip alla fine degli anni ’90 e rimane tuttora una delle storie più belle e romantiche di sempre. Sarà per questo che i fan sperano ancora in un ritorno di fiamma nonostante siano passati oltre quindici anni dall’addio.

La storia tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è cominciata ancor prima che i due si incontrassero. A raccontarlo è stata – di recente – la conduttrice svizzera. " A nove anni ho deciso che avrei sposato Eros. Guardando la tv e lo vidi. Mia madre mi diceva: 'Questa è matta' ". E invece anni dopo la storia è andata proprio così.

Il colpo di fulmine

È il 1995, Michelle ha 18 anni ed è in Italia da un anno. Sfila come modella per diversi stilisti italiani e presta il suo lato B per il celebre spot dell'azienda di intimo Roberta. Ha da poco concluso una breve relazione con Marco Predolin, quando va a vedere un concerto di Eros Ramazzotti a Milano e si conoscono nel backstage, dove lei è riuscita a intrufolarsi insieme a altre ragazze. L'incontro è un vero colpo di fulmine per entrambi, ma la giovane svizzera non crede di avere fatto colpo. Eros è già famoso e ha decine di ragazzine sognanti che lo seguono, mentre lei è una straniera in cerca di fortuna.

L'inseguimento a Bologna

Dopo il loro primo incontro, Michelle Hunziker torna a Bologna, dove ha trovato momentaneamente casa, prendendo le distanze dall'uomo dei suoi sogni, ma lui la sorprende. "Ero convinta di essere per lui solo una delle tante groupies. Ero triste, pensai 'è andata'. Invece Eros si ricordò dove gli avevo detto che vivevo, non aveva indirizzo ma chiese a tutti i bar: 'Dov'è che vive Michelle?'. Suonò il campanello, rispose mia mamma e le chiese di salire. Mamma rimase immobile per alcuni minuti pensando fosse uno scherzo ", racconterà la showgirl anni dopo. Quella sorpresa segna l'inizio del loro amore.

La nascita di Aurora

La passione tra Michelle e Eros è così travolgente che la Hunziker rimane subito incinta. E' il 1996, Eros pubblica l'album Dove c'è musica e dedica il primo estratto Più bella cosa alla fidanzata (che è anche protagonista del videoclip). Pochi mesi dopo la pubblicazione del singolo, il 5 dicembre 1996, nasce Aurora, alla quale - nel 1997 - dedica il brano L'Aurora e Quanto Amore sei per le due donne della sua vita.

Le nozze a Bracciano

Nel 1998 Ramazzotti e Hunziker si sposano. Il 24 aprile 1998 la coppia dice sì con una cerimonia religiosa nella chiesa di Santo Stefano, accanto al castello Orsini Odescalchi di Bracciano. Gli ospiti sono quasi cinquecento e tra i big figura anche Tina Turner, che durante la cerimonia canta un brano gospel. Eros è impeccabile in frac con in testa una tuba, Michelle è raggiante con in braccio la piccola Aurora di appena 18 mesi.

Gli anni d'oro

Tra il 1998 e il 2000 la coppia vive un momento d'oro. Subito dopo le nozze Eros torna in tournée mentre Michelle si dedica alla televisione conducendo diversi programmi in Germania e presenta Colpo di fulmine in Italia al posto di Alessia Marcuzzi e Nonsolomoda e gira alcune fiction televisive. Intanto il cantautore pubblica il suo ottavo album Stilelibero, che nel 2000 ottiene un enorme successo.

La setta dei Guerrieri della Luce

La coppia sembra non conoscere crisi, ma la lontananza causata dai rispettivi impegni professionali incrina il rapporto. Michelle Hunziker finisce in un giro pericoloso e entra a far parte della setta dei Guerrieri della Luce. È il 2001 e a poco a poco la conduttrice viene plagiata e rimane vittima della santona Clelia. Le violenze psicologiche, racconterà nella sua biografia la svizzera, sono durissime: " La setta filtrava le chiamate: mia mamma veniva sempre respinta, ero isolata e sola". La purezza, prima regola della setta, la porta ad avere un comportamento morboso con la propria igiene e a rimanere casta nonostante il matrimonio.

La crisi con Eros e la fine dell'amore

Anche Ramazzotti non vive un periodo facile dal punto di vista professionale e il baratro emotivo, che si è creato con Michelle, porta a un bivio. " Nella setta mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Questa dualità mi uccideva", racconterà nel suo libro Michelle Hunziker. Pubblicamente la conduttrice è alla guida di Zelig e il pubblico non sa niente del suo male interiore, ma Eros devastato la mette di fronte a una scelta: "Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta 'o me o loro' io ho scelto loro. Lì è successo tutto'" . È il 2002 e la coppia si separa ufficialmente con Ramazzotti che vive un secondo lutto per la morte della madre.

Il divorzio