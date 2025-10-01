La confessione di Alfonso Signorini: "Ero stanco...". Poi annuncia le nozze con Paolo Galimberti

Il Grande Fratello di Simona Ventura ha avuto uno spettatore speciale lunedì sera. La prima puntata dell'edizione "nip" (con concorrenti sconosciuti) del reality più longevo della televisione italiana è stata guardata anche da Alfonso Signorini, colui che - negli ultimi sei anni - ha condotto l'edizione Vip del format di Canale 5. Sulle pagine del Corriere Signorini ha confessato di avere guardato con curiosità il Grande Fratello ma di non sentire affatto la mancanza della diretta e della Casa: " A differenza di altri colleghi, che considerano il passaggio di conduzione un delitto di lesa maestà, io ne sono stato felice (di avere lasciato, ndr). Ancor di più quando ho saputo che lo avrebbe condotto una mia amica ".

Le parole sul Grande Fratello

Dopo sei edizioni, tante polemiche, ascolti altalenanti e casi mediatici, Alfonso Signorini ha deciso di fare un passo indietro e nella lunga intervista rilasciata al quotidiano ha spiegato perché: " Avevo manifestato la mia stanchezza all’azienda e Pier Silvio Berlusconi, decidendo di affidarlo a un'altra persona, ha dimostrato di aver accolto le mie perplessità. Per sei anni ho condotto sei mesi di fila due Prime Time con due dirette di 4 ore: è qualcosa di impressionante. Facevo il pendolare, mi alzavo alle 6 del mattino per prendere un treno e tornare a Milano dopo essere andato a dormire alle 3" . Da mesi, però, si parla di un'edizione Vip del Grande Fratello che dovrebbe essere affidata ancora una volta a lui. A tal proposito, però, Signorini ha dichiarato: " Se si farà il Grande Fratello Vip sarà l'editore a comunicarlo e io sarò felice di condurlo. Se non si farà, pazienza ".

Le nozze con Paolo Galimberti

Con la fine degli impegni televisivi Alfonso Signorini ha ritrovato la pace e la serenità necessarie per fare progetti personali impegnativi e sulle pagine del Corriere ha parlato di matrimonio con il compagno, l'imprenditore Paolo Galimberti: " Il progetto c'è! Ho avuto 6 anni matti e disperatissimi, per dirla con Leopardi, e da quando sono più libero io e Paolo ci siamo ritrovati, abbiamo passato molto più tempo insieme, weekend in macchina, per esempio in Alsazia e

Foresta Nera. Durante uno di questi giri ci siamo detti: perché non ci sposiamo? E allora credo proprio che arriveremo a festeggiare i nostri 25 anni insieme con il, perché è giusto così".