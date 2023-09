"Conoscete un hotel...". Gerry Scotti conferma la presenza a Sanremo 2024

Gerry Scotti sarà al festival di Sanremo 2024? La domanda impazza da ore sui social network. A scatenare la curiosità del popolo dei social sono state le foto pubblicate da Amadeus sul suo account Instagram, nelle quali il direttore artistico della kermesse canora si è mostrato in compagnia del conduttore di Canale 5. Le immagini sono diventate virali, il gossip è decollato e Gerry Scotti non ha potuto fare altro che intervenire con un simpatico video pubblicato sul web.

Amadeus e Scotti insieme, le foto social

La notizia di un possibile coinvolgimento di Gerry Scotti a Sanremo 2024 è serpeggiata in rete dopo la pubblicazione di alcune foto di Amadeus e Scotti insieme. Ad alimentare il chiacchiericcio è stato il conduttore Rai, che ha condiviso con i suoi follower di Instagram gli scatti in compagnia del collega di Canale 5 con una descrizione furbetta: "Beccati a colazione...". Vedere l'inedita accoppiata assieme, proprio nel periodo in cui Amadeus è a lavoro per realizzare il suo ultimo festival di Sanremo, ha così scatenato gli internauti: " Non succede ma se succede", "Sì! Gerry merita Sanremo", "Scotti all'Ariston sarebbe un sogno!". E lo stesso Gerry ha ironizzato: "Adesso chi lo dice a Giovanna? ". Così l'ipotesi di una co-conduzione, come è successo con Gianni Morandi lo scorso anno, ha iniziato a essere sostenuta dal popolo del web.

Il video di Gerry Scotti

Visto il clamore suscitato dalle foto con Amadeus, Gerry Scotti ha deciso di intervenire e lo ha fatto con un divertente video pubblicato sulla sua pagina Instagram, nel quale ha confermato indirettamente la sua presenza come ospite a Sanremo 2024. "Io e Amadeus siamo finiti su tutti i giornali solo perché due amici di una certa età si sono presi un caffè", ha ironizzato il conduttore di "Caduta Libera", aggiungendo: "Così ho deciso di dirvi la verità ". Con la solita ironia che lo contraddistingue, Gerry ha detto di avere parlato con Ama di fastidiosi dolorini relativi all'età, di colesterolo e di calcio (Milan e Inter in particolare).