"Celentano a Sanremo". Così Amadeus vuole omaggiare Toto Cutugno

Quella di portare Adriano Celentano al festival di Sanremo potrebbe essere più di una semplice suggestione. Le voci si fanno sempre più insistenti, tanto che il settimanale Novella2000 parla di " progetto abbozzato ". Secondo la rivista di gossip e spettacolo, Amadeus si sarebbe già messo in azione per cercare di portare il "Molleggiato" sul palco dell'Ariston non in gara, ma bensì come super ospite di una delle cinque serate in programma dal 6 all'10 febbraio 2024.

L'idea sarebbe arrivata direttamente - ma involontariamente - da Adriano Celentano, che negli scorsi giorni ha voluto salutare l'amico Toto Cutugno, scomparso il 22 agosto scorso all'età di 80 anni, con un lungo post pubblicato sulla sua pagina Instagram.

Celentano, il post-saluto a Cutugno

" Ciao Toto! Ricordo che eravamo in macchina... una Cinquecento credo, e tu insistevi perché io incidessi 'L'italiano'", racconta Adriano sul suo canale ufficiale, tornando al 1983: "Il brano era davvero forte!!! Ma ciò che più di tutto mi frenava era proprio la frase più importante: 'Io sono un italiano vero'. A pronunciarla, mi sembrava di volermi innalzare" . Nel messaggio di addio, Celentano ricorda l'opera di convincimento fatta da Toto affinché accettasse di cantare il suo brano e il "no" del quale si pentì subito: " Feci una cazzata mondiale ". Poi le parole mai dette all'amico: " Nonostante tu l'abbia cantata come l'avrei cantata io, oggi, se la dovessi ricantare la canterei esattamente come l'hai cantata tu! Eri e rimarrai un grande indimenticabile ". Così il post, in poco tempo, ha dato spazio all'ipotesi più clamorosa.

Celentano a Sanremo per omaggiare Cutugno