"Odio contro di me. Fraintesa su Balocco": Ferragni fa la martire da Fazio

Chiara Ferragni vuole tornare a piacere a quelli che piacciono e quindi, dopo l'intervista dai molti buchi rilasciata al Corriere della sera, questa sera è approdata in tv da Fabio Fazio. " I social media diventano un incubo quando le cose vanno male, è un gioco. Quando le cose vanno bene ti senti invincibile, quando vieni criticata aspramente ti senti un pò accerchiata ed è stato difficile negli ultimi mesi ", ha detto Ferragni, scoprendo che esiste un mondo al di là delle lusinghe e dei complimenti, che ha sempre ricevuto senza colpo ferire.

" Sto bene, sono contenta di essere qua, la mia storia è piccola cosi rispetto alle tragedie che succedono nel mondo. Sono stati due mesi e mezzo tosti in cui mi sono trovata al centro di una ondata d'odio. Tu penseresti che una come me è preparata ad un'ondata di odio del genere, perché sono Chiara Ferragni. Sei preparata però niente ti prepara alla violenza di certi attacchi. Niente ti prepara alla violenza che arriva da tutte le parti ", ha aggiunto Ferragni, cercando di scivolare ancora una volta dalla parte della vittima.

" Il 15 dicembre 2023 la sentenza dell'Antitrust è stata uno spartiacque. Se le persone hanno frainteso, vuol dire che le cose potevano essere fatte meglio. Da lì è iniziato un momento di grande cambiamento ", ha dichiarato Ferragni rispetto alla sanzione dell'Antitrust. " Pensavo di non aver fatto nulla di sbagliato. In quel momento mi sono resa conto che se alcune persone avevano frainteso le mie intenzioni, qualcosa che avevo detto o scritto, vuol dire che le cose potevano essere fatte meglio. È stato un momento di grosso cambiamento ", ha aggiunto l'influencer. " Avevo fatto in totale buona fede, alcune persone hanno frainteso. Chiedo scusa, non faccio più operazione di questo genere. Voglio restituire tutto [...] Se c'è stato un fraintendimento vuol dire che c'è stato un errore ", ha ribadito su insistenza di Fazio. " Adesso c'è una normativa più chiara... ", ha detto l'influencer, ribadendo la sua buona fede, prendendosi ancora i meriti del ddl sulla beneficenza.