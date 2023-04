"Ecco i nomi dei razzisti". Spunta la lettera che Meghan scrisse a Carlo III

Manca sempre meno all’incoronazione di re Carlo III e della moglie Camilla, eppure sulla corona reale inglese emergono continuamente nuovi dettagli. Ancora una volta, nell’occhio del ciclone Meghan Markle. Infatti, in queste ore, è stato svelato uno scambio di lettere tra la duchessa di Sussex e l’allora principe di Galles, Carlo, dopo l’intervista con Oprah Winfrey.

La lettera del futuro re Carlo III

Emergono, quindi, nuovi retroscena sulla famiglia reale inglese. Stando alle ultime rivelazioni pubblicate da Telegraph, già nel 2021 ci sarebbe stato uno scambio di lettere tra il futuro re Carlo III e Meghan Markle. Il tutto sarebbe avvenuto subito dopo la famosa intervista della duchessa con Oprah Winfrey, durante la quale Meghan aveva rivelato che quando era incinta del figlio Archie, qualcuno a corte avrebbe fatto commenti sul colore della pelle del primogenito, tuttavia senza svelarne il nome. Secondo alcune indiscrezioni, Carlo scrisse a Meghan subito dopo l’intervista che allora suscitò un forte scandalo per esprimere la sua amarezza sulla distanza con il figlio Harry e la sua famiglia. Una fonte avrebbe poi riferito che la duchessa di Sussex svelò al futuro re, il nome del reale che avrebbe manifestato una forma di razzismo. La duchessa avrebbe, infatti, espresso le sue preoccupazioni per “pregiudizi inconsci” nella famiglia reale, basati soprattutto su comportamenti e vedute antiquati piuttosto che su un desiderio di discriminazione.

Il presunto motivo dell’assenza di Meghan all’incoronazione

Potrebbe essere la mancanza di provvedimenti presi da parte del re contro la persona indicata da Meghan uno dei motivi dell’assenza di quest’ultima alla cerimonia di incoronazione che avverrà il prossimo 6 maggio. Meghan, infatti, durante l’evento rimarrà a Los Angeles con i figli Archie e Lilibet. Tuttavia, la stessa moglie di Harry, stando a quanto rivelato dal Telegraph, avrebbe precisato di non credere che il reale in questione fosse razzista. Al Telegraph è stato inoltre detto che sia re Carlo sia Meghan Markle “hanno riconosciuto che l'osservazione non è stata fatta con malizia”.

La partecipazione di Harry

Nonostante questi ultimi risvolti, a quanto pare, il duca Harry parteciperà all’incoronazione senza la moglie, con la speranza di potersi riconciliare almeno con il padre Carlo, poiché con il fratello William, invece, Harry non avrebbe dialogo da circa un anno. Secondo quanto riportato dal giornale inglese Sun, per il momento il futuro re Carlo avrebbe concesso al figlio soltanto il tempo per una breve conversazione.