Cosa sta succedendo ai Beckham? David e Victoria ce l'hanno con Brooklyn e Romeo torna single

Quando lo scorso 2 maggio David Beckham ha celebrato i suoi 50 anni con una festa esclusiva al ristorante Cipriani di Miami, nessuno poteva immaginare che quell’evento avrebbe dato il via a una vera e propria saga mediatica, fatta di insinuazioni, retroscena e botta e risposta sui social, che continua ancora oggi.

Una famiglia numerosa e affiatata, da sempre simbolo di eleganza e affetto condiviso, che ha saputo coniugare stile e coesione come pochi. O almeno, così sembrava. Perché dietro l’apparenza scintillante e patinata si celano tensioni e dinamiche tutt’altro che idilliache.

L'inizio della "saga"

Tutto è iniziato, come dicevamo, durante la festa per i 50 anni di David Beckham: a far notizia, più che i presenti, è stata l’assenza di Brooklyn e della moglie Nicola Peltz. Subito si sono rincorse le voci su presunte frizioni tra il primogenito di casa Beckham e i genitori, tensioni che – secondo alcuni – andrebbero avanti da tempo. Alla base del gelo ci sarebbe il rapporto non proprio idilliaco tra Victoria e Nicola, incrinatosi già ai tempi del matrimonio, celebrato nel 2022. In quell’occasione, infatti, l’ereditiera americana avrebbe tenuto la suocera ai margini dell’organizzazione, preferendo lo stile di Valentino per il proprio abito da sposa, invece che un abito con il marchio della "suocera".

Secondo quanto riportato da TMZ, Brooklyn e Nicola avrebbero addirittura deciso di evitare qualsiasi evento familiare in cui sia presente Kim Turnbull, (ora a sorpresa diventata ex) compagna di Romeo Beckham ed anche ex fiamma proprio di Brooklyn. Una scelta che, se confermata, alimenterebbe ulteriormente i sospetti di tensioni all’interno della famiglia. Al momento, né Brooklyn né Nicola hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

I nuovi fatti

Nel frattempo, emergono nuovi retroscena. Si mormora, infatti, che David Beckham sia particolarmente provato dalla situazione, al punto da temere che la storia possa ripetersi: il riferimento sarebbe al difficile rapporto che lui stesso ha avuto con il proprio padre. L’ex calciatore, un tempo legatissimo a Brooklyn, avrebbe paura che le attuali tensioni con il figlio maggiore si trasformino in una frattura più profonda, proprio come accadde a lui anni fa.

Secondo indiscrezioni recenti, uno dei timori più profondi dell'ex calciatore sarebbe quello di perdere il rapporto con Brooklyn, così com’è accaduto a lui con suo padre nei primi anni 2000. All’epoca, durante il difficile divorzio dei suoi genitori, David si era allontanato da Ted Beckham, arrivando a interrompere ogni contatto per oltre due anni. Fu solo nel 2007, dopo un serio problema di salute che colpì il padre, che i due riuscirono a riavvicinarsi, ricucendo il legame. Oggi sono molto uniti, ma quel periodo lasciò un segno che David non vorrebbe rivivere con suo figlio maggiore.

Brooklyn rompe il silenzio

Nel frattempo, Brooklyn ha rotto il silenzio social dopo i giorni di rumors seguiti alla festa per il compleanno del padre. Il suo primo post post-party, però, non fa riferimento diretto alla vicenda familiare: si tratta infatti di un video in cui l’aspirante chef promuove il suo brand di salsa piccante, Cloud 23. Nel filmato, Brooklyn racconta le origini del progetto con toni confidenziali: " Tre anni fa cercavo di capire cosa volessi fare davvero. Una sera, io e mia moglie stavamo bevendo una bottiglia di vino in cucina, era tardi, e lei mi ha detto: “Ti piace la salsa piccante, ti piace il design… perché non ne crei una tua?” ". E da quella chiacchierata notturna, l’idea ha preso forma.

Quel che non è passato inosservato, però, è che nel post Brooklyn non ha fatto alcun accenno al compleanno del padre, né ha condiviso pubblicamente foto di famiglia o un messaggio di auguri per David. Un’assenza che molti hanno interpretato come significativa. Diverso l’atteggiamento di Victoria Beckham, che nei giorni intorno al cinquantesimo compleanno del marito ha postato sui social diversi momenti dei festeggiamenti in famiglia, ritraendo David circondato dagli altri figli – Harper, Romeo e Cruz – in un clima di grande affetto e complicità.

I fratelli

A gettare ulteriore benzina sul fuoco, ci sono anche alcuni dettagli social emersi negli ultimi mesi e ora riletti alla luce dei recenti sviluppi. In particolare, i fratelli più giovani, Romeo e Cruz, si sarebbero scambiati commenti che alcuni fan hanno interpretato come frecciatine velate (ma nemmeno troppo) rivolte a Nicola Peltz. Il 7 aprile, ad esempio, Cruz ha commentato un post del fratello Romeo con la frase: " So beautiful Romeo ", accompagnata da un’emoji scintillante e un cuore rosa — un gesto apparentemente innocuo, ma che per alcuni suona come un’ironia non troppo velata nei confronti della cognata.

Romeo, dal canto suo, aveva risposto con due emoji che ridono fino alle lacrime, alimentando ulteriormente le supposizioni. Lo scambio tra i due fratelli era avvenuto appena due giorni dopo che Nicola Peltz aveva lasciato un commento identico — stesse parole, stesse emoji — sotto un post dell’ex fidanzata di Romeo, Mia Regan. Un tempismo che non è passato inosservato, soprattutto considerando che, proprio in quel periodo, cominciavano a circolare voci secondo cui Brooklyn avrebbe ormai tagliato i ponti anche con Romeo. Insomma, dietro l’immagine patinata della “perfect family” in stile royal-pop, la famiglia Beckham sembra oggi più una costellazione di rapporti incrinati: tra frecciatine social, silenzi rumorosi e vecchie ruggini mai del tutto superate, pare che in casa Beckham — almeno per ora — la vera armonia sia solo un ricordo (o una buona strategia comunicativa).

L'ultima bomba gossip

Ma le cose non sono certo finite qui ed arriva proprio oggi la notizia che Romeo Beckham, secondogenito di David e Victoria, ha messo fine alla sua relazione con Kim Turnbull. Dopo sette mesi di frequentazione, la coppia si è separata a maggio. Questa rottura arriva proprio in questo periodo particolarmente complesso per la famiglia Beckham.