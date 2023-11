Costantino Vitagliano ricoverato in ospedale: "Ho una malattia rara"

Costantino Vitagliano è ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza da oltre una settimana. Il più famoso tronista di Uomini e donne ha avuto un malore il 17 novembre scorso e si è recato in pronto soccorso, ma le sue condizioni di salute sono state giudicate serie tanto da convincere i medici a ricoverarlo per ulteriori accertamenti. A rivelarlo è stato lui stesso attraverso Tik Tok giorni fa, quando si è mostrato sulla popolare piattaforma di video nel letto di ospedale con una flebo al braccio.

Il ricovero in ospedale

" Vi saluto dicendovi che andrà tutto bene e che mi hanno ricoverato in ospedale", aveva detto cinque giorni fa su TikTok Costantino. "Perché? Perché all’improvviso non sono stato bene, cose che capitano. Tenetevi sempre sotto controllo, soprattutto quando avete una certa età. Anche se non avete una certa età. Vabbè, sorridiamo" , aveva concluso Vitagliano. Le sue parole, seguite da giorni di silenzio, hanno fatto preoccupare i fan. I timori per la sua salute sono cresciuti e il suo profilo Instagram è stato inondato di messaggi e commenti, tanto da indurre l'ex tronista a tornare sul web per aggiornare i follower sulle sue condizioni: " Sto facendo degli esami approfonditi su una cosa che mi hanno trovato. Ora dovrò fare una tac Pet per capire cosa c'è che non va ".

L'ultimo video social di Costantino

Nelle ultime ore Costantino Vitagliano ha aggiornato i suoi fan con una serie video, nei quali si mostra insieme a medici e infermieri. Un modo per ingannare l'attesa e scacciare i brutti pensieri senza potere dare, però, ancora un nome preciso al suo problema di salute. Tempestato di messaggi, l'ex tronista ha scelto di registrare un ultimo video, condividendolo sulla sua pagina Instagram. " Sono ancora in ospedale. Sono qui per una cosa rara, talmente rara che, dopo tutti gli esami che sto facendo, non siamo ancora arrivati alla conclusione di quale sarebbe la migliore terapia da intraprendere", ha detto visibilmente provato Vitagliano.