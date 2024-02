Ferragnez sempre più in crisi, Chiara Ferragni diserta la festa di compleanno del suocero

L'assenza di Chiara Ferragni alla festa di compleanno di Franco Lucia, il padre di Fedez, non è passata inosservata. Mentre il suocero spegneva sessantaquattro candeline in un locale insieme alla moglie, Annamaria Berrinzaghi, al figlio Federico e ad altri amici, l'influencer era lontana chilometri da Milano. A tenerla distante non c'erano impegni di lavoro improrogabili, visti i guai giudiziari che Chiara Ferragni sta vivendo da circa due mesi a questa parte a seguito del Pandoro gate, ma più semplicemente l'imprenditrice digitale ha preferito godersi un tranquillo weekend con la madre, le sorelle e figli, Leone e Vittoria, a Portofino. La prova che in casa Ferragnez è in corso una crisi non solo economica e reputazione, ma anche di coppia, come da giorni si vocifera nell'ambiente.

La crisi con Fedez

Per molti il fatto che Chiara Ferragni abbia disertato la festa di compleanno del suocero sarebbe un chiaro segnale dell'allontanamento dell'imprenditrice dal marito. Da tempo si parla di una importante crisi tra i due coniugi cominciata in tempi non sospetti e peggiorata con i guai giudiziari della Ferragni. Inizialmente si è parlato di un distacco social da parte del rapper che, dissociandosi dalla Ferragni, spera di non subire ripercussioni negative a causa della moglie, che oggi è considerata "radioattiva". Ma anche nel privato e dal punto di vista intimo i due sarebbero ai ferri corti e le ultime foto condivise da entrambi sui rispettivi canali social lo testimoniano: lui trascorre i weekend da solo a casa o con gli amici, lei parte per il fine settimana solo con i figli e la famiglia.

L'assenza alla festa del suocero

Negli scorsi giorni Chiara Ferragni si è rifugiata in Liguria con i figli al seguito, la madre Marina, la sorella Valentina oltre all'amica Veronica Ferraro. Su Instagram ha commentato i suoi scatti con parole emblematiche, che escludono di fatto Fedez e persino la sua famiglia: "Grazie vita per i miei figli, la mia famiglia e i buoni amici che non lasciano mai il tuo fianco". Nessun riferimento al marito e neppure al suocero, che nello stesso momento festeggiava 64 anni in un locale di Milano, se non dopo che Fedez ha condiviso gli scatti della serata sul web. A quel punto l'influencer ha postato una foto di Franco Lucia insieme a Vittoria e l'augurio: "Buon compleanno nonno Franco". Breve, telegrafico e decisamente impersonale. Inusuale per Chiara Ferragni, ma in linea con quanto si rumoreggia da settimane sulla crisi, che sarebbe in atto con Fedez.