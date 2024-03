La crisi con Ferragni e i bambini: a Belve, Fedez in lacrime smentisce i tradimenti

Nelle scorse ore, Fedez è stato negli studi ex Dear di Roma per registrare la puntata di Belve che andrà in onda il prossimo 9 aprile. Se Chiara Ferragni aveva scelto il salotto pettinato di Fabio Fazio per la sua prima intervista post-separazione, il rapper ha preferito il programma di Francesca Fagnani, noto per non mettere a proprio agio gli ospiti con domande accomodanti. Due strategie opposte per i coniugi e solo dopo la messa in onda del programma si capirà quale delle due ha avuto maggiore successo. Quel che si sa, per ora, è che il tentativo di Chiara Ferragni di recuperare consensi con l'intervista da Fabio Fazio non ha ottenuto il risultato sperato, pertanto è ipotizzabile che Fedez abbia deciso per un approccio più sincero e meno impostato.

Sono per ora poche le anticipazioni che sono state rilasciate dalla produzione del programma. L'agenzia Adnkronos, però, ha fatto sapere che il rapper si sarebbe commosso fino alle lacrime durante la registrazione, anche se non è chiaro quale sia stato il passaggio scatenante l'emozione del rapper. È probabile che Fedez abbia pianto quando ha parlato della sua famiglia, in particolare dei due figli avuti da Ferragni e, a dispetto delle voci circolate nelle scorse settimane, che volevano l'intervista sottoposta a diffida da parte dell'influencer, in realtà Ferragni non si sarebbe mai mossa per vie legali per impedire a Fedez di parlare della loro relazione.

Stando alle anticipazioni, infatti, il rapper con Fagnani avrebbe parlato anche della crisi coniugale, oltre che dell'amore per i suoi due figli. Ed è proprio a proposito dei bambini che, a Balve, ha svelato uno dei "misteri" che attanagliano i loro fan da qualche settimana. Il rapper avrebbe spiegato che proteggere i figli è al momento la sua priorità massima e che, quindi, la decisione di non mostrarne più il volto sui social sarebbe stata concordata con la moglie. Ma ha anche smentito di aver tradito la moglie, come si vocifera a Milano. Impossibile al momento sapere se Fedez abbia parlato anche dei guai giudiziari di sua moglie e se abbia rivelato il loro ruolo nella separazione.

Ma è probabile che, invece, ci sia stato un passaggio relativo al podcast Muchio Selvaggio, che in questi giorni lui avrebbe abbandonato e che dovrebbe tornare operativo sotto la guida di Luis Sal.