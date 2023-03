Feticisti, Rocco Siffredi e luoghi proibiti: le confessioni hot di Nunzia De Girolamo

" Il mio sogno erotico? Farlo in pubblico, in una spiaggia o per strada, senza preoccuparmi di occhi indiscreti". Nunzia De Girolamo ha abbandonato ogni freno inibitorio nell'ultima intervista rilasciata a Il Messaggero. L'ex parlamentare è tornata in televisione con la terza edizione del suo programma "Ciao Maschio" e nella lunga chiacchierata fatta con il quotidiano ha parlato della sua nuova vita sul piccolo schermo, lontano dalla politica: " È più facile stare in tv. La politica è molto più cattiva del piccolo schermo ".

Grazie all'esperienza a Ballando con le stelle, Nunzia De Girolamo ha intrapreso una nuova strada, lontano dal Parlamento dove ha lavorato per anni. Del suo passato non rinnega niente (" Mi è servita anche come palestra di vita" ) ma il suo presente e il suo futuro sono nel mondo dello spettacolo dove lei si sente " una persona normale ". Ma è parlando di sé stessa, che l'ex ministra ha tirato fuori lati poco conosciuti e trasgressivi.

I tradimenti e il marito

Dal 2011 la De Girolamo è spostata con l'esponente Dem Francesco Boccia e di lui ha parlato nell'intervista, rivelando particolari inediti della loro relazione: " Agli inizi della nostra storia lui era un uomo libero, molto legato al modello libertino incarnato da Franco Califano, suo mito e suo amico carissimo. Io ero insicura e vedevo il pericolo ovunque, oggi no. Al primo posto per entrambi c’è la famiglia. Comunque, all’inizio della nostra storia lui si distraeva, questo è sicuro". Tradimenti mai scoperti o sui quali, ha lasciato intuire lei, avrebbe sorvolato: "Non li ho scoperti, però... Ho sempre pensato che non ci sarei mai passata sopra, ma dopo tanti anni sono meno romantica e più razionale e concreta. Bisogna vedere ".

Le avances e i rapporti con l'altro sesso

Nunzia De Girolamo ha confessato di ricevere molte avances sul web (" sia dagli uomini ma anche da tante donne ") e di essere molto corteggiata dai feticisti che sui social network le fanno richieste di ogni tipo ("F arebbero di tutto per me, anche se ho un 42 non proprio da Cenerentola "). In quanto alle proposte dell'altro sesso, però, l'ex parlamentare non si sbilancia per non scontentare nessuno: " Sono molto etero ma tutto può succedere, chi lo sa? Io ho avances dagli uomini ma anche da tante donne. Oggi ho ricevuto una lettera da una ragazza lesbica in cui c'era scritto che io sono il suo ideale di donna ".

Quando Siffredi le propose un film hard