Dario Maltese: “La rivalità tra Francia e Italia è un luogo comune”

Dario Maltese è un giornalista del Tg5 che si occupa di Esteri e che conduce l’edizione delle 20. Ieri è uscito il suo primo libro dal titolo: LES ITALIENS Storie e incontri con talenti italiani che hanno conquistato la Francia edito da Rizzoli. È convinto che la Francia sia un Paese meritocratico e fonte di straordinarie opportunità lavorative e di successo per tanti italiani che hanno avuto modo di distinguersi grazie al talento, al sacrificio e alla dedizione… “La rivalità tra Italia e Francia sono solo un luogo comune. Le persone – uomini e donne di successo che si raccontano senza filtri nel volume mantengono un legame e un amore strettissimo con l’Italia” , afferma l’autore. Nasce così l’idea di Dario Maltese che ha raccolto in questo libro la voce di tredici figure apprezzate nei loro settori (scienza, cultura, moda, industria, spettacolo): Francesca Bellettini, Carla Bruni, Pietro Beccari, Eleonora Abbagnato, Giuliano da Empoli, Vittoria Colizza, Angelo Musa, Monica Bellucci, Luca De Meo, Philippine Leroy Beaulieu, Paolo Roversi, Giambattista Valli, e Claudia Ferrazzi. Ecco cosa ci ha raccontato in questa videointervista esclusiva per ilGiornale.it circa il suo libro e non solo.