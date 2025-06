David Beckham operato al polso: la foto dall’ospedale pubblicata da Victoria

Un braccio immobilizzato, un letto d’ospedale e il volto affaticato di David Beckham: è bastata una Instagram story pubblicata da Victoria Beckham per far scattare l’allarme tra i fan dell’ex fuoriclasse del calcio inglese. In molti, vedendo la foto, hanno temuto un incidente improvviso. Ma dietro il ricovero si nasconde tutt’altra verità.

Un'operazione attesa da vent’anni

Come spiegato dal quotidiano britannico The Sun, Beckham, oggi 50 anni, è stato sottoposto a un intervento chirurgico al polso, per risolvere un problema cronico che si trascinava da ben 22 anni. L’infortunio risale a una partita amichevole giocata dall’Inghilterra contro il Sudafrica all'inizio degli anni Duemila. Da allora, il dolore non lo ha mai abbandonato del tutto, fino alla decisione, inevitabile, di procedere con l’operazione. Victoria, sempre presente al suo fianco, ha accompagnato la foto con un dolce messaggio di incoraggiamento: un braccialetto con la scritta “ Guarisci presto ”.

Operazione prima della sfida Inter Miami – PSG

L’intervento arriva a pochi giorni da un importante appuntamento calcistico che coinvolge proprio la squadra statunitense di cui Beckham è proprietario, l’Inter Miami, pronta ad affrontare in amichevole il Paris Saint-Germain. La speranza è che l’ex capitano dell’Inghilterra possa rimettersi in tempo per assistere all’evento, anche solo da bordo campo.

Turbolenze familiari: la “guerra” con il figlio Brooklyn

Ma in casa Beckham, il recupero di David non è l’unico tema di cui si discute. Nelle ultime settimane, il gossip britannico è tornato a parlare della presunta crisi tra la coppia e il figlio Brooklyn, primo dei quattro figli della celebre coppia. Secondo le indiscrezioni, Brooklyn – sposato con l’ereditiera Nicola Peltz – avrebbe ingaggiato l’avvocato Jenny Afia, nota per aver rappresentato Meghan Markle e il principe Harry. Una mossa interpretata da molti come un segnale di rottura crescente all’interno della "royal family" del calcio e della moda, che da sempre cerca di mostrarsi unita.

La tensione pare aumentare con il passare dei mesi, e i tabloid parlano apertamente di una vera e propria faida familiare che si sta consumando lontano dai riflettori ufficiali ma ben visibile tra le righe dei social e delle uscite pubbliche.

Una famiglia al centro dell’attenzione

Con l'operazione al polso, David Beckham dimostra ancora una volta la sua determinazione nel prendersi cura di sé anche dopo il ritiro dal calcio.

Ma mentre il fisico affronta una nuova ripresa, il cuore della famiglia Beckham sembra in una fase più fragile, tra distanze emotive e silenzi che fanno rumore. I fan, intanto, sperano che questo nuovo momento difficile possae riportare serenità in una delle dynastie più celebri e seguite del mondo dello spettacolo e dello sport.