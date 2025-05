David di Donatello, problemi per Riccardo Cocciante: il cantante si ferma e lascia il palco

Ascolta ora 00:00 00:00

La 70esima edizione dei David di Donatello ha sancito il trionfo di "Vermiglio" di Maura Delpero, che si è portato a casa ben sette riconoscimenti. La serata sarà, però, ricordata anche per un inatteso fuoriprogramma che ha visto protagonista Riccardo Cocciante. "Il bello della diretta" avrà pensato qualcuno durante la serata dei premi, quando il cantautore ha fermato l'esibizione, "vittima" di un problema tecnico dando il via a una situazione surreale che è stata gestita con eleganza dal conduttore Mika.

Cosa è successo in diretta

Riccardo Cocciante è stato uno degli ospiti protagonisti della 70esima edizione dei David di Donatello, evento trasmesso in diretta da Rai1. Sul palco l'artista è salito con il suo piano per cantare "Era già tutto previsto", uno dei suoi più famosi brani che Paolo Sorrentino ha voluto come colonna sonora del suo film "Parthenope". Mentre si stava esibendo, però, qualcosa ha turbato Cocciante che di colpo ha interrotto la performance. " Scusate, scusate... io vorrei rifarlo per favore ", ha detto l'artista rivolgendo lo sguardo verso il backstage. Le telecamere non hanno indugiato sul cantautore, che è apparso in evidente difficoltà, e l'inquadratura televisiva si è allargata e dalle immagini si è visto Cocciante abbandonare il palco tra il brusio generale degli ospiti presenti in platea e qualche applauso.

La reazione di Mika

Con il palco vuoto e la situazione in stallo il conduttore della serata, Mika, ha fatto il suo ingresso sulla scena, commentando divertito: " Siamo in diretta ". Poi ha invitato Cocciante a tornare sul palco: " Maestro io so che a volte succedono delle cose in diretta che non possiamo controllare. È una tortura per un artista e veramente mi dispiace ". A quel punto il maestro ha scherzato: "Questo è il live", prima di ricominciare il suo brano, questa volta con una performance impeccabile. Alla fine, prima di abbandonare il palcoscenico, Riccardo Cocciante ha voluto fare un ringraziamento speciale, supportato dagli applausi del pubblico: " Vorrei ringraziare Paolo Sorrentino per aver dato nuova luce a questa canzone che esisteva già da tanto tempo.

Ilama la musica come la musica ama il cinema, insieme hanno fatto cose bellissime e ne faranno ancora in futuro, questa associazione è sempre magica". Poi prima di congedarsi ha accennato alcune note di "Se stiamo insieme", facendo dimenticare al pubblico la disavventura di pochi minuti prima.