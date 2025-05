Gaia al Concertone, scoppia la polemica per l'autotune. Cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Da regina delle classifiche con la sua hit sanremese "Chiamo io chiami tu" a regina delle polemiche. Nelle ultime ore Gaia Gozzi ha fatto parlare di sé per quanto accaduto sul palco del concerto del Primo Maggio al termine della sua esibizione. Insieme a molti altri artisti la cantante si è esibita in piazza San Giovanni a Roma riproponendo i suoi successi tra qualche problema tecnico, ma quando si è ritagliata un minuto di tempo per parlare con il pubblico è stata travolta dalle critiche. Il motivo è legato all'utilizzo dell'autotune.

Cosa è successo sul palco

Prima di congedarsi dal palco Gaia ha chiesto al pubblico un caloroso applauso per i suoi musicisti e per le maestranze, che lavorano al Concertone: " Un po' di casino per la mia band e per tutte le persone che hanno reso possibile questa giornata. Tutte le persone che stanno dietro il palco. Oggi è importante fare luce su quanto queste persone sono fondamentali, noi senza di loro non saliamo qui su e non ci divertiamo". Le sue parole sono risuonate nelle casse presenti in piazza ma alterate dall'effetto dell'autotune, lo strumento che perfeziona la voce e che viene utilizzato da molti artisti della nuova generazione. Una disattenzione che è costata non poche critiche all'ex talento di Amici.

La polemica sui social

L'accaduto è stato commentato in diretta sulla piattaforma X, dove moltissimi utenti hanno espresso il loro disappunto. " Leva l'autotune quando parli ", ha scritto un utente mentre una ragazza ha cinguettato rivolgendosi a chi avrebbe dovuto spegnere l'autotune: " Ricordate di staccare l’autotune quando il cantante di turno (tipo Gaia) parla e dice tante ovvietà appena finito il pezzo ". Mentre il video diventava virale in rete le critiche sono aumentate: " Gaia sei talentuosissima e io ti adoro (nella top più ascoltate di sempre) ma questa tua "autotune era" è assolutamente inutile vista la tua grande voce", "Che fastidio Gaia con questo autotune", "Fanno le popstar poi non sanno cantare senza autotune" . Nonostante la polemica continui a infiammare i canali social, la cantante non ha replicato e sulla sua pagina Instagram il video della sua performance al concerto del Primo Maggio è ancora oggetto di commenti di disappunto.

Due anni fa, nello stesso periodo, Gaia finì al centro di un'altra brutta polemica legata all' esecuzione dell'Inno di Mameli durante la finale di. Anche in quell'occasione l'artista fu duramente criticata per la sua intonazione anche se l'autotune non era stato utilizzato.