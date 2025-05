David di Donatello, svelati i nomi dei vincitori: ecco tutti i premi

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha preso il via la 70esima edizione dei David di Donatello. La cerimonia si è aperta con un omaggio di Mika al cinema italiano nel Teatro 5 di Cinecittà. Subito dopo, il cantante si è esibito sulle note di We are Golden (uno dei suoi più grandi successi) accompagnato dalla coreografia del corpo di ballo. Applausi riservati anche per l'altra conduttrice, Elena Sofia Ricci, che ha citato Bergoglio: " Celebriamo il cinema italiano per sognare nuove versioni del mondo, come Papa Francesco ha detto a noi artisti. Funziona nelle carceri e nelle scuole: il cinema con il suo linguaggio ha anche il potere di salvarci. Amiamolo e proteggiamolo ". Di seguito sono riportati i nomi dei vincitori e i relativi premi che sono stati annunciati nel corso della serata.

Il premio come miglior attore non protagonista è andato a Francesco Di Leva, per Familia di Francesco Costabile. " Sapevo di vincere, l'ha sognato mia figlia Morena ", ha affermato. E, rivolgendosi al regista, ha aggiunto: " Mi hai regalato un personaggio incredibile, questa storia ci insegna a capire come essere padri ". Il riconoscimento l'ha dedicato - con la voce spezzata dall'emozione - all'amicizia, che " troppe volte si dà per scontata ".

La miglior sceneggiatura originale spetta a Maura Delpero, per Vermiglio. " Penso che questo premio sia un bellissimo segnale di resistenza al rischio di omologazione del linguaggio. Quando ho pensato di scrivere Vermiglio, mi hanno chiesto se non fosse anacronistico un film sulla Seconda guerra mondiale: ho detto che la guerra purtroppo è un tema sempre attuale ", ha dichiarato.

Invece Valeria Bruni Tedeschi ha incassato il premio per la miglior attrice non protagonista per il film L'arte della gioia di Valeria Golino: " Credo di essere stata premiata per il coraggio di interpretare un personaggio più vecchio di me ". A consegnare il riconoscimento è stato Beppe Fiorello.

Mara Venier ha consegnato il David dello Spettatore a Ferzan Ozpetek per Diamanti. Il regista turco nel suo discorso ha ringraziato tutto il cast del suo film, il suo compagno Simone e Mina. " Ringrazio i miei attori e le mie attrici che sono i miei diamanti ", ha aggiunto. Invece Giuseppe Tornatore ha ricevuto il premio speciale Cinecittà David 70, consegnato dall'attrice Monica Bellucci, diretta dal regista in Malena.

Il David per la migliore scenografia è andato a Tonino Zera per Le Déluge di Gianluca Jodice; a Carlotta Desmann e a Maria Grazia Schirripa per l'arredamento.

Il David Speciale è stato conferito a Timotheè Chalamet, l'attore americano con cittadinanza francese che ha citato Francesco Totti e ha fatto sapere di essersi ispirato a De Sica, Fellini, a Ladri di bicilette: " Mi sento umile di fronte a questo premio, per me è un onore incredibile riceverlo in Italia, un Paese la cui cinematografia mi ha dato molto. Sento una connessione profonda con questo Paese e sono grato alla comunità cinematografica italiana ".

Il premio per la migliore sceneggiatura non originale è stato vinto dagli autori de L'arte della gioia, per il film tratto dal romanzo postumo di Goliarda Sapiena. La sceneggiatura porta la firma di Valeria Golino, Francesca Marciano, Valia Santella, Stefano Sardo, Luca Infascelli. " Abbiamo lavorato per quasi 3 anni per riuscire a domare il libro di Goliarda Sapienza, che ringrazio perché ci ha dato la possibilità di fare questo film ", ha detto Golino nel ricevere la statuetta.

A Pupi Avati, maestro del cinema italiano, è andato il David alla Carriera. Che ha lanciato un appello politico: " La cosa più bella sarebbe se Schlein telefona a Meloni e le dice: 'Giorgia, ci vediamo mezz'ora con Giorgetti e parliamo di cinema italiano'.

Non pensate che sarebbe auspicabile?".

Il premio per i migliori costumi spetta a Massimo Cantini Parrini per il film Le Déluge - Gli ultimi giorni di Maria Antonietta di Gianluca Jodice.