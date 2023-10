Da Fedez a Zerocalcare, quando la guerra diventa strumento di visibilità personale

Questa è stata la settimana degli "artisti impegnati". Ebbene sì, il conflitto tra Israele e Palestina ha fatto sentire in obbligo alcuni personaggi noti di dire la propria sulla questione, riuscendo a trasformare una convention di fumetti in una questione politica. Il primo è stato il fumettista Zerocalcare, un "prodotto" di quella galassia rossa che è Propaganda live su La7, che ha deciso di disertare il Lucca Comics perché patrocinato anche dall'Ambasciata di Israele. Niente di nuovo per la kermesse, visto che i patrocini delle ambasciate sono pressoché prassi. Ma a questo giro il fumettista ha deciso di montare la polemica in nome del suo sostegno alla Palestina.

I più maligni ipotizzano che Zerocalcare abbia più piuttosto abbracciato la filosofia morettiana di Ecce Bombo: " Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente? ". Avrebbe potuto comunque partecipare ed esprimere il suo dissenso invece di farei capricci da star e annullare la sua presenza, anche perché la manifestazione e alle porte e non è escluso che possano esserci appassionati del suo lavoro che abbiano acquistato i biglietti, oltre che prenotato l'alloggio e il trasporto, per vederlo. Più che fare un dispetto a Israele, Zerocalcare lo fa a se stesso e a chi lo segue. Vista l'eco ottenuta dal fumettista con la sua defezione, un altro collega ha ben pensato di accodarsi, forse con ancora più convinzione sulla scia di Ecce Bombo, vista la sua popolarità meno dirompente. E così, ecco che anche Maicol & Mirco (è il nome d'arte del fumettista) ha detto che lui non ci sarà. Anzi, lui se possibile ha espanso ancora di più il suo ego, perché nella nota in forma di fumetto condivisa nelle sue storie si è definito un "artista impegnato".