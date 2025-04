"Decido io per i miei figli". Scintille tra Heather Parisi e Myrta Merlino sui vaccini

Ascolta ora 00:00 00:00

Se l’era Covid è solo un lontano ricordo, gli scontri sull’obbligo vaccinale e le cure mediche alternative sono ancora all’ordine del giorno. Questa volta a scontrarsi sono due donne dello spetaccolo. Da una parte Heather Parisi, che da anni si impegna a raccogliere le firme necessarie per indire un referendum volto all'abrogazione degli obblighi vaccinali pediatrici e delle relative sanzioni pecuniarie e scolastiche. Dall’altra, invece, la conduttrice di Medaset Myrta Merlino, fieramente pro-vaccini e da sempre in prima linea nella battaglia contro il virus.

"Cari genitori, l'obbligo vaccinale pediatrico è l'ennesimo sopruso di uno Stato che vuole trattarci come ignoranti, incapaci di capire, giudicare e decidere la salute dei nostri figli", ha esordito Heather Parisi in un lungo video pubblicato sul suo profilo Instagram. Parole che fanno storcere il naso alla conduttrice che risponde a tono proprio durante Pomeriggio 5. “. "Per lei non c'è par condicio tra scienza e scemenza", ha detto la conduttrice in studio, condannando la posizione della showgirl.

Da qui la replica a distanza della Parisi che, presa in causa dal lungo servizio di Mediaset, ha provato a chiarire la sua posizione. "Gentile Myrta Merlino, ti ringrazio per l'attenzione che dedichi a me e alle mie posizioni. Vorrei però correggere alcune inesattezze riportate nella puntata del 16 aprile”, si legge. S"e il mio video fosse stato trasmesso integralmente, senza tagli arbitrari dopo la prima frase, sarebbe stato chiaro che non ho espresso disquisizioni medico-scientifiche, ma ho semplicemente dichiarato il mio sostegno alla raccolta firme per il referendum sull'abolizione dell'obbligo vaccinale in età pediatrica. Credo che i genitori, consultando il medico di fiducia, debbano poter scegliere il meglio per i propri figli”, ha aggiunto.

Non manca una frecciatina alla conduttrice: “È falso che io abbia chiuso i commenti sui miei social: tutti i miei follower possono commentare liberamente, senza censura. Al contrario, l'impossibilità di commentare è presente sui profili di alcuni tuoi ospiti”.