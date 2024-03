Il ritorno di Sangiovanni, l'indizio social di Gianni Morandi: "Che piacere incontrare il mio amico..."

Sangiovanni è tornato a mostrarsi sui social network. Da tre settimane il cantante di "Farfalle" era sparito dal web. Dopo l'esperienza all'ultimo festival di Sanremo, l'artista ha scelto di allontanarsi dalla vita pubblica per curare la depressione, che lo ha colpito e da giorni non dava più sue notizie. Mentre il suo account Instagram rimane muto, a farlo tornare davanti ai fan ci ha pensato Gianni Morandi, che ha condiviso una foto con lui.

L'annuncio dello stop

Il 15 febbraio scorso Sangiovanni ha affidato al web un lungo messaggio, nel quale ha ammesso di vivere un periodo difficile e di doversi prendere una pausa dalla scena pubblica e musicale. Il giovane artista ha parlato di salute mentale e della necessità di ritrovare la serenità persa da ormai troppo tempo. "Non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti", ha scritto su Instagram Sangiovanni, sparendo poi dai social network. I fan si sono preoccupati per le sue condizioni di salute e non avere su notizie attraverso Instagram ha creato un clima di ulteriore agitazione. La foto condivisa nelle scorse ore da Gianni Morandi, però, ha fatto tirare un sospiro di sollievo a chi vuole bene a Sangiovanni.

La foto con Gianni Morandi

Poche ore fa, Gianni Morandi ha condiviso sul suo profilo una foto con il giovane collega. Un selfie dove i due artisti appaiono sorridenti insieme davanti a un ristorante, che si trova pochi chilometri fuori Bologna. "Che piacere incontrare il mio amico Sangio…", ha scritto Gianni, lasciando intuire che l'incontro non sia stato casuale. Secondo i beneinformati Morandi e Sangiovanni hanno pranzato insieme, l'occasione per Gianni per sostenere e aiutare il giovane talento in questa sua difficile battaglia contro la depressione. Proprio quello che i suoi follower gli hanno chiesto di fare, commentando il post: "Gianni, la tua esperienza di vita in questo lavoro può far solo del bene a questo ragazzo. Se puoi, stagli vicino. Un abbraccio ad entrambi".

Il ritorno alla musica

In questo momento, secondo quanto riferito dal settimanale Chi, Sangiovanni si sarebbe rifugiato "in un luogo sicuro, la casa dei suoi genitori a Vicenza. Lì starebbe trascorrendo alcuni giorni in famiglia, pur senza interrompere i rapporti con il suo team di lavoro". Per quanto riguarda invece il futuro artistico del cantante, l'uscita del nuovo album "Privacy" e la riprogrammazione del concerto al Forum di Assago rimangono ancora senza una data.