"Deve cedere le quote", "Nessuna esautorazione". Ecco cosa succede ora a Muschio Selvaggio

Continua il periodo nero per Fedez, che in queste settimane è già al centro delle cronaca per il presunto (e indirettamente confermato) divorzio da Chiara Ferragni. Quest'oggi è stato reso noto che il tribunale di Milano ha stabilito che Muschio Selvaggio, la società che produce l'omonimo podcast, è dello youtuber Luis Sal. Tra quest'ultimo e il rapper c'è stata una frattura professionale meno di un anno fa, che ha portato lo youtuber ad allontanarsi dal podcast, che però è continuato con Fedez e con Mr. Marra, che ha preso il post di Luis Sal. Lo scorso 5 febbraio, però, lo youtuber ha chiesto il sequestro giudiziario del 50% delle quote in mano al rapper e il giudice di Milano ha autorizzato la Luisolve srl, riconducibile a Sal, al sequestro giudiziario della quota pari al 50% del capitale sociale di Muschio Selvaggio riconducibile a Fedez.

Ora, il tribunale ha nominato l'avvocato Michele Centonze come custode che " eserciterà i diritti inerenti alla quota in sequestro sentiti gli interessati da individuarsi nelle parti del procedimento, nell'interesse della società ". Dalle parti di Doom, la società di Fedez, però, invitano alla prudenza, perché " non c'è stata alcuna esautorazione di Fedez dalla gestione di Muschio Selvaggio ". Così viene riferito all'agenzia Adnkronos, sottolineando che " contrariamente a quanto affermato nella nota, il tribunale di Milano non ha 'decretato' che le quote appartenenti a Doom debbano essere vendute alla società di Sal ". Infatti, l'ordinanza è di tipo cautelare e infatti è stato nominato l'avvocato garante per le quote Doom.

Il procedimento è ancora nelle prime fasi e la valutazione, ci tengono a far sapere da Doom, è ancora "sommaria". Nel caso in cui al termine di questa fase e dell'intero procedimento, che si prevede venga allungato anche dai possibili ricorsi, venga confermata la decisione del giudice, Fedez potrebbe essere obbligato a cedere la sua quota del 50% della società di Muschio Selvaggio a Luis Sal in presenza di un notaio. Ma evidentemente non è ancora il tempo e bisognerà aspettare ancora qualche settimana per conoscere l'evolversi anche di questa vicenda. Tutto resta per il momento congelato e non è nemmeno ancora chiaro se Fedez potrà, nelle prossime settimane, procedere con le nuove puntate del podcast o se il tutto dovrà essere congelato fino alla pronuncia definitiva.