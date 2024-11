“Sono malato, ho bisongno di una pausa". L'annuncio dell'attore di Centovetrine

Ascolta ora 00:00 00:00

La notizia arriva attraverso il profilo Instagram di Pietro Genuardi. L’attore, che è stato celebre per il ruolo che ha ricoperto in Centovetrine – storica soap-opera di Mediaset – rivela ai suoi follower di essere malato e di dover abbandonare la recitazione per un lungo periodo di tempo. Oggi è impegnato sul set de Il paradiso delle signore su Rai 1 dove presta il volto per Armando Ferraris e, tornato alla ribalta dopo un periodo di assenza dagli schermi, ora si trova costretto a prendere una decisione molto difficile a causa di un grave problema di salute. “Ho una patologia del sangue”, rivela e aggiunge che ha già intrapreso un ciclo di chemioterapia.

Il post che ha pubblicato sui social lascia pochi dubbi. “È trascorso un mese da quando ho incontrato all'inaugurazione a palazzo Velli tutti voi durante l'apertura della mostra dedicata al Paradiso delle Signore. Poi sono scomparso dai radar ”, esordisce Pietro Genuardi. “ Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo ”, aggiunge. L’attore, però, ha preso seriamente il suo percorso di guarigione. Attualmente si trova ricoverato presso il Policlinico Umberto I dove si sta sottoponendo al un ciclo chemioterapia e, proprio per questo motivo, si trova costretto a prendersi una pausa dalla recitazione e dal set de Il Paradiso delle signore. " Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico ma tra breve non mi vedrete più in onda ", si legge sul suo profilo. “ Resto sempre fedele ad Armando, ai miei colleghi e nessuno escluso che in questo periodo mi sono stati vicinissimo ”, continua. “ E lo sono a voi che spero possiate con la vostra energia sostenermi perché presto possa tornare al lavoro più forte di prima ”.

Pietro Genuardi non si ferma qui.

con il loro intervento tempestivo al momento hanno evitato un esito drammatico della patologia

È difficile. Sarà lunga ma l'amore di mia moglie Linda, di mio figlio Jacopo e di mio padre con una buona dose di preghiera e i protocolli medici tornerò più in forza di prima”.

Nel suo lungoche condivide con i fan ha ringraziato anche il dipartimento di oncoematologia dell'Umberto Primo di Roma, il primario e i medici che “". E poi Genuardi conclude: “