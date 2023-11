"3mila euro... non mi fa vedere la bimba". Basciano accusa Sophie Codegoni

" C'è chi pensa ai nuovi look e a non rientrare la sera a casa dalla propria figlia e c'è chi invece deve pregare invano per poterla vedere ". Non ha usato giri di parole Alessandro Basciano per denunciare ciò che sta accadendo tra lui e la sua ex, Sophie Codegoni. La coppia si è detta addio tra le polemiche circa un mese fa e lontano dal web e dalle telecamere la situazione si è fatta ostile, tanto che l'influencer starebbe negando al padre di vedere la bambina.

È quanto ha denunciato Alessandro Basciano attraverso i social network dove, nelle scorse ore, ha pubblicato la mail del suo avvocato, dove si legge che la Codegoni avrebbe saltato l'incontro per l'accordo su Celine. Così stanco di non essere preso in considerazione dell'ex fidanzata, si è sfogato su Instagram. "Non scordate mai chi siete e da dove venite...", ha detto il dj ed ex corteggiatore di Uomini e donne, punzecchiando Sophie.

La mail dell'avvocato

Secondo quanto riferito da Alessandro Basciano tra i due sarebbe in corso un vero e proprio braccio di ferro sui termini dell'affido condiviso della bambina nata lo scorso maggio. " Non mi fa vedere la bambina ", aveva detto in lacrime Alessandro quando era stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. E oggi, su Instagram, è tornato a ribadirlo, pubblicando un estratto della mail che il suo avvocato ha inviato al legale di Sophie. Nella missiva, che ha fatto seguito a un incontro saltato, al quale l'influencer non si sarebbe mai presentata, Basciano chiede di poter vedere la figlia due volte a settimane e si rende disponibile a prenderla con sé quando l'ex lo ritenga necessario a causa dei suoi impegni di lavoro.

Le ultime accuse