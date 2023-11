"Ha già un altro uomo". Il retroscena su Sophie Codegoni

Si fanno sempre più tesi i rapporti tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Dopo il confronto a distanza avvenuto negli studi televisivi di Verissimo, i due si parlano solo tramite avvocati e nelle scorse ore il dj è tornato ad accusare l'ex compagna di negargli ogni contatto con la figlia Celine Blue. Ma non solo. Basciano ha rivelato che l'influencer si starebbe frequentando con un altro uomo e lui, geloso del possibile contatto dell'uomo con la figlia, ha imposto un aut aut all'influencer.

Le mail dell'avvocato

Subito dopo l'ultima intervista rilasciata da Sophie Codegoni a Silvia Toffanin, tra l'influencer e il dj sembrava essere tornata la pace. La coppia sembrava avere trovato una sorta di equilibrio per il bene della figlia e Alessandro Basciano aveva pubblicato foto e video, che lo ritraevano insieme alla bambina per confermare che con Sophie i rapporti erano civili. Nelle scorse ore, però, l'ex gieffino ha affidato ai social network un duro sfogo, tornando ad accusare Sophie: " Mi chiede 3mila euro al mese di mantenimento ma non mi fa vedere mia figlia" . Poi aveva rivelato che la Codegoni non si era presentata all'incontro con gli avvocati per stabilire i termini dell'affido condiviso di Celine e per farlo aveva pubblicato la mail del suo avvocato con le sue richieste.

"Sophie ha un altro uomo"

Nella missiva, però, si legge anche un passaggio che riguarda Sophie e una presunta nuova frequentazione, che ha fatto letteralmente infuriare Basciano. " Se è vera la dichiarazione della Codegoni di avere un altro uomo, sia chiaro che lo stesso non debba avere rapporti con la figlia in quanto ancora troppo piccola e potrete addirittura confondere la figura del padre ", scrive l'avvocato di Alessandro al collega, intimando all'influencer di non fare entrare in contatto l'attuale fidanzato con la piccola Celine. Chi sia l'uomo, che la Codegoni sta frequentando, non è chiaro. L'influencer non si è mai mostrata pubblicamente con un’altra persona al suo fianco.

Qualche settimana fa Sophie era stata paparazzata in compagnia di un uomo misterioso in un locale a Milano, ma l'esperta di gossip Deianira Marzano - che aveva dato risalto per prima alla segnalazione - aveva smorzato gli entusiasmi dei fan dell'ex gieffina, parlando di una semplice amicizia. Le dichiarazioni di Basciano, però, gettano ombre sulla vicenda e l'intervento del suo avvocato rende ancora più complesso l'addio.