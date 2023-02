Il diabete e la presunta malattia: com'è morto Maurizio Costanzo

Mondo dello spettacolo in lutto per la morte di Maurizio Costanzo, un monumento della televisione e della cultura italiana. Il celebre giornalista si è spento venerdì mattina nella clinica Paideia di Roma dove era stato ricoverato poco più di una settimana fa per un piccolo intervento. Le sue condizioni di salute sono peggiorate nel corso degli ultimi giorni e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Per il momento le cause del decesso non sono state ufficialmente rese note. Come riportato dall'Agi, nel 2004 gli era stato applicato un bypass e nel corso degli ultimi anni la sua salute è peggiorata costringendolo a diversi ricoveri. In una recente intervista a Che tempo che fa, inoltre, Maria De Filippi ha rivelato che Costanzo soffriva di diabete. Una malattia da tenere sotto controllo, anche grazie all'aiuto della moglie, attenta a controllare il consumo di dolci e zuccheri. Missione non sempre riuscita: la stessa De Filippi ha ammesso di aver pizzicato il marito mangiare leccornie di nascosto.

Il paroliere di "Se telefonando" negli ultimi anni ha tenuto sotto rigido controllo il peso, con tanto di dieta personalizzata. In una recente intervista, il giornalista ha rivelato di aver perso sei chili nel giro di un anno: netta riduzione dei carboidrati e dolorosa rinuncia ai dolci. Nonostante i problemi al cuore e i problemi fisici, Maurizio Costanzo ha sempre mantenuto la sua grande lucidità, tanto da riuscire a lavorare fino alla fine e da seguire il festival di Sanremo direttamente dalla clinica. L'ultima apparizione sul piccolo schermo risale allo scorso ottobre per il classico appuntamento con il Maurizio Costanzo Show, costretto a uno stop per le precarie condizioni di salute del giornalista. Una interruzione giustificata con qualche linea di febbre, legata a un malanno stagionale.