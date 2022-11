"La stessa dipendenza...". Così Rocco Siffredi smaschera Totti

Stai a vedere che Totti ha un problema con il sesso. A spifferarlo (o meglio a lasciarlo intendere) è stato Rocco Siffredi. Il pornoattore è stato ospite della trasmissione Belve e chiacchierando con la Fagnani si è lasciato sfuggire un dettaglio fino a ora inedito sulla vita privata del Pupone. " E' rimasto molto colpito dalla fine del matrimonio tra Totti e Ilary, vi siete sentiti? ", ha chiesto la conduttrice e Siffredi ha svelato il contenuto del messaggio inviato all'ex capitano della Roma: " Man, solo io ti posso capire perché so quanto ami tua moglie e la tua famiglia e so una cosa che tu sai che noi abbiamo. E mi fermo qui". E pensare alla dipendenza dal sesso è venuto spontaneo a pubblico e conduttrice. "Pensa questo?" , lo ha incalzato la Fagnani, ma il pornoattore è rimasto impassibile. Chi tace acconsente.

Dagospia lancia l'allarme: che fine ha fatto il cagnolino di Christian Totti? A quanto pare in casa Totti-Blasi il vizietto di fare sparire oggetti sta sfuggendo un po' di mano. Dopo i Rolex e le borse firmate (ritrovate nella Spa della villa dell'Eur), sembra che anche gli animali di famiglia spariscano: prima Alfio, in gatto senza pelo di Ilary, e oggi Tyson, il bulldog francese. Del cucciolo che Noemi Bocchi aveva regalato al primogenito del Pupone mesi fa non c'è traccia (a detta di Dagospia) e i pettegolezzi sul caso si sprecano. Roba da sit-com.