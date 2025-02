La Disney torna da Johnny Deep: offerti all'attore 250 milioni di dollari

Ascolta ora 00:00 00:00

La Disney che offre ben 250 milioni di dollari a Johnny Deep dopo che è stato assolto nel processo contro Amber Heard, l’ultimo clamoroso caso della follia del #metoo che ha stroncato carriere solo sulla base di accuse spesso infondate. Anche perché come fanno a fare i Pirati dei Caraibi senza Jack Sparrow? Il quale è stato eroico non soltanto nei film, ma anche nello scagionarsi e nel mettere l’accusatrice nel ridicolo portandola in tribunale. Cosa che non è andata giù alle femministe, ma alla Disney sì, facendosi due conti.

Tuttavia delle altre vittime della caccia alle streghe del #metoo cosa ne facciamo? Kevin Spacey è stato assolto e ancora ha lo stigma del predatore sessuale. Perché in generale quando vieni accusato di qualcosa sei colpevole fino a prova contraria, quando dovrebbe essere l’inverso. La stessa nomea campata per aria e sull’isteria di Mia Farrow ce l’ha Woody Allen, ma continua a pesare anche sui morti, basti pensare a Michael Jackson, su cui ancora oggi si fanno battute riguardo la pedofilia, dalle cui accuse è stato scagionato ma c’è chi continua a far causa alla salma solo per avere risarcimenti milionari (fosse stato un pizzaiolo nessuno gli avrebbe fatto causa).

Che poi perché un attore che riceve un’accusa di molestie non deve lavorare più? Albert Einstein era un molestatore ma non è che aboliamo la relatività.

Oltretutto perfino quando vengono assolti. Ah dimenticavo: la Disney, oltre ai 250 mila dollari, ha offerto a Johnny anche una lettera di scuse. Immagino l’uso che ne farà lui, della lettera di scuse, più o meno quando si trova al bagno.