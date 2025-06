Can Yaman, il bacio appassionato con Sara Bluma: chi è la Dj nuova fiamma dell'attore

Can Yaman e Sara Bluma confermano le voci circolate su di loro negli ultimi giorni e ufficializzano la relazione, calcando - mano nella mano - il red carpet dell'Italian Global Series Festival di Rimini. Da giorni si vociferava di un presunto coinvolgimento sentimentale tra l'attore turco e la dj di origini algerine, ma i gossip erano rimasti tali almeno fino alla passerella a sorpresa, che la coppia ha fatto a Rimini nella giornata di lunedì 23 giugno.

Il bacio sul red carpet

Coordinati anche nel look, total black e indumenti di pelle, Can e Sara hanno sfilato mano nella mano sul tappeto rosso della rassegna dedicata alle serie televisive, attirando i flash dei fotografi e confermando ciò che si rumoreggiava da giorni. L'attore di "Viola come il mare" ha persino baciato la mano della fidanzata davanti agli obiettivi dei paparazzi presenti all'evento e alla fine, durante gli ultimi scatti prima della proiezioni, ha baciato appasionatamente la sua nuova fiamma in barba alla sua proverbiale riservatezza.

Chi è Sara Bluma

Con oltre 27 mila follower su Instagram Sara Bluma — nome d'arte di Sara Chichani — è una delle figure emergenti più interessanti del panorama elettronico europeo. Di origini algerine, Bluma è una delle dj più apprezzate e ascoltate nei club di Ibiza, Berlino, Roma e Parigi. Oltre a girare il mondo con i suoi dj set elettronici, Sara ha ideato un format innovativo - "Boudoir" - che fonde la musica elettronica con suggestioni di burlesque e cabaret. Nel 2022 ha esordito discograficamente con l'album Teenage Dream. Sara è stata legata all'imprenditore italiano Stefano Papa, da cui ha avuto un figlio Tristan. Come sia riuscita a fare breccia nel cuore di Can Yaman non è chiaro, ma le foto che circolano da ore sui social network mostrano una grande intesa tra i due.

La ex (Diletta Leotta) e il flirt con Chillemi

L'ultima storia pubblica che l'attore turco ha avuto è quella con Diletta Leotta. Can e l'inviata sportiva di Dazn sono stati legati dal 2020 al 2021 e si vociferava fossero pronti a convolare a nozze prima del'improvviso e inatteso addio.

Nel recente passato sentimentale di Yaman pare ci sia stata anche, ex Miss Italia e co-protagonista della serie "". Durante le riprese si vociferò che tra i due attori ci fosse stata una fugace passione - documentata anche da alcuni scatti finiti sulle riviste di gossip - ma mai confermata dai diretti interessati.