"Dobbiamo essere forti". Il padre rompe il silenzio: come sta Fedez

Dopo giorni di silenzio, dove a parlare sono stati solo i bollettini medici, arrivano le prime dichiarazioni ufficiali da parte della famiglia di Fedez sulle sue attuali condizioni di salute. Il rapper doveva essere dimesso in settimana, ma lunedì c'è stato un peggioramento che ha costretto lo staff medico a intervenire chirurgicamente. Federico Lucia è stato così sottoposto a un'operazione per suturare una nuova emorragia, provocata dall'ulcera intestinale. Oggi, dopo il grande spavento, il cantante sembra essere in cauta ripresa. " Sta un po' meglio" , ha dichiarato Franco Lucia, il padre di Fedez all'uscita dall'ospedale.

Le parole dei genitori di Fedez

Intercettato dai giornalisti che aspettavano fuori dalla clinica milanese, dove il rapper è ricoverato da giovedì scorso, Franco Lucia ha rilasciato una brevissima dichiarazione sulle condizioni di salute del figlio. Trinceratosi dietro un paio di occhiali da sole per nascondere stanchezza e giorni di angoscia, il padre di Fedez ha risposto alle domande dei giornalisti su come sta il cantante: " Noi dobbiamo essere forti per lui" . A stretto giro è arrivata anche la dichiarazione della madre dell'artista, Annamaria Berrinzaghi, arrivata all'ospedale per dare il cambio al marito e per rimanere al fianco di Federico in questa lunga degenza. " Sta un po' meglio, così così ", ha sussurrato la donna, prima di congedarsi con un sorriso appena accennato.

Come sta Fedez dopo il nuovo intervento

Ha scelto di rimanere in rigoroso silenzio, invece, Chiara Ferragni, che sin dal suo rientro da Parigi, è al capezzale del marito e lo assiste in questo momento difficile. L'influencer ha preso le distanze dai social e da giorni non comunica più con i suoi follower. La situazione clinica di Fedez rimane complessa. Il cantante aveva subito un intervento d'urgenza giovedì a seguito di un'emorragia interna causata da due ulcere intestinali. La situazione sembrava in netto miglioramento grazie alla terapia e alle trasfusioni di sangue, ma domenica la situazione è di nuovo precipitata. Come riferisce La Stampa il team del dottor Marco Zappa, direttore della Chirurgia dell'ospedale Fatebenefratelli, stava monitorando i valori dell'emocromo, quando ha riscontrato un livello di emoglobina sospetto, che ha convinto i medici a intervenire tempestivamente. Una nuova gastroscopia ha così rivelato l'ennesimo sanguinamento per il quale è stata necessaria una nuova sutura sempre per via endoscopia. Fedez rimane debole e monitorato e al momento rimangono escluse le dimissioni a breve.