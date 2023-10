"La verità su Fedez a Belve". Parla l'ad Rai: cosa è successo

Continua la polemica sul caso Fedez. Proprio qualche giorno fa, infatti, è arrivata la notizia del veto della Rai rispetto all’ospitata del rapper a Belve, nel talk show targato Rai 2 e condotto dalla “belva” numero uno in Italia, Francesca Fagnani. Adesso, a rompere il silenzio è stato l’amministratore delegato della tv di Stato, Roberto Sergio.

I motivi dietro al no della Rai

Inutile dire che in questi giorni sono fioccate ipotesi di ogni tipo rispetto alla sua mancata partecipazione alla trasmissione della Fagnani: nulla, però, stando a quanto emerso, avrebbe a che fare con le attuali condizioni di salute del rapper che – come è noto – è ricoverato al Fatebenefratelli di Milano a causa di un’emorragia interna provocata da due ulcere. Infatti, “Mamma Rai” non avrebbe dato l’assenso alla sua ospitata a Belve dieci giorni fa, quando ancora non vi poteva essere sospetto alcuno circa il ricovero del cantante.

Proprio per questo, l’ad Rai si dice dispiaciuto che la polemica sia esplosa proprio in questi giorni: "Io auguro a Fedez, anche e soprattutto oggi, una pronta e definitiva guarigione e sono profondamente dispiaciuto che la decisione editoriale presa dalla Rai, di oltre dieci giorni fa, sia esplosa, strumentalmente, durante il suo ricovero" . Naturalmente, è quel “strumentalmente” a lasciare perplessi, quasi a dire che qualcuno dell’azienda abbia voluto giocare sull’equivoco. Ad ogni modo, Sergio è arrivato subito al dunque, andando contro alle indiscrezioni emerse negli ultimi giorni e spiegando che la decisione presa, non ha nulla a che vedere con il costo della sua partecipazione al talk show: "Il problema non è riferito alla presenza retribuita o gratuita" . La scelta della Rai è quindi legata “a una valutazione di opportunità riferita alle ultime sue presenze in Rai, sia per il 1° maggio che per l’ultimo Sanremo, e ad affermazioni nei confronti dell’azienda che necessitano tempi ulteriori per ritrovarsi in un rapporto e clima diverso e più sereno” .

Il Concerto del Primo Maggio 2021 e Sanremo 2023

I trascorsi poco sereni tra il cantante e la Rai, d’altronde, non sembrerebbero essere una novità e Roberto Sergio fa riferimento al Concerto del Primo Maggio, quando Fedez accusò l’azienda di censura preventiva, e poi al Festival di Sanremo 2023 e al bacio con Rosa Chemical. Nel 2021, infatti, l’artista pubblicò la telefonata intercorsa tra lui e la vice direttrice di Rai3, Ilaria Capitani e l’organizzatore del concerto Massimo Bonelli; una telefonata che – stando a quanto dichiarato dall’allora direttore di Rai3, Franco Di Mare - era stata volutamente “manipolata” con il fine di sostenere di aver subito dalla Rai un tentativo di censurare il suo intervento contro l’omofobia. Così, il cantante rispose con una querela ai danni dell’allora direttore di Rai3.

Poi, Sanremo 2023 ed il bacio con il collega Rosa Chemical direttamente sul palco del Teatro Ariston che, peraltro, provocò una crisi con la Ferragni. Ma non è finita qui, perché ad incrinare ulteriormente i rapporti con la tv di Stato è arrivata l’esibizione del rapper a bordo della nave di Costa Crociere durante la seconda serata della kermesse canora. Durante la performance – prima della quale l’artista aveva dichiarato di assumersi “piena responsabilità” – aveva fatto un freestyle con accuse ai danni di due esponenti politici di Fratelli d’Italia.

Le parole di Francesca Fagnani e la polemica politica