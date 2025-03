"Vai in pensione". L'attacco a Mara Venier dopo l'intervista alla Marcuzzi. Cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Ennesima bufera social contro Mara Venier, che anche quest'oggi è finita nel mirino degli haters dopo l'intervista ad Alessia Marcuzzi.

Nel corso della puntata di oggi, domenica 23 marzo, la padrona di casa di Domenica In, programma in onda su Rai 1, ha accolto uno dei suoi ospiti più attesi, vale a dire Alessia Marcuzzi. Si è trattato di un'occasione per parlare dell'esperienza a Sanremo 2025, ma anche della vita privata della showgirl. La Marcuzzi ha inoltre confessato di essere rimasta ferita da certe critiche ricevute: "Hanno detto che sembravo drogata, ma non è la verità. Mia figlia ha 13 anni, legge tutto. Mi è dispiaciuto" . Si è poi lasciata andare a considerazioni più personali: " Non cerco l'anima gemella, sono stata fortunata in amore. In questo momento sto bene così. Ho tanti amici, i miei figli, mi godo del tempo per me. Lavoro tanto, stare da sola può far bene a se stessi. Tendo sempre a controllare, a far stare bene gli altri, mi sto prendendo del tempo per me ora ".

Un'intervista sicuramente interessante per gli appassionati del mondo dello spettacolo e dei suoi protagonisti, eppure c'è chi sui social ha avuto da ridire, scagliandosi contro Mara Venier, colpevole di aver attirato troppo l'attenzione su di sé. Ed ecco quindi che su X sono fioccati commenti al vetriolo come: "Impara dalla Marcuzzi, lei si è presa una pausa... tu, vai in pensione" , o " Mara capiamo la tua amicizia con tutti i tuoi ospiti, ma non si capisce perché devi sempre infilarci tuo RVM".

Il leoni da tastiera non si sono risparmiati. In tanti hanno definito la conduttrice di Domenica In egocentrica, affermando di trovarla addirittura ridicola. Non sono neppure mancate le critiche indirizzate al programma.

Una Domenica In, come altri programmi, che gira e rigira, o fanno promozione a film e cantanti di un circuito raccomandato, e chi è addentro sa bene il meccanismo, o si autocelebra prendendo parti di altre trasmissioni Rai, con sempre gli stessi, è facile da organizzare. Altro che Baudo

Ma Mara Venier non si è rotta le scatole di intervistare per 20 anni sempre le stesse persone?

", commenta infatti un utente. "", si è infine chiesto un altro internauta.