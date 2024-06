"Donazioni irrisorie o mai comunicate". Cosa succede alla beneficenza di Fedez

Ascolta ora 00:00 00:00

Continua a far discutere il libro "Il vaso di Pandoro" di Selvaggia Lucarelli, in cui l'opinionista non manca di analizzare puntigliosamente il fenomeno di Chiara Ferragni, non risparmiando durissime critiche; nel suo lavoro la giornalista non risparmia neppure Fedez, nei confronti del quale esprime seri dubbi per quanto concerne delle opere di beneficenza.

Ancora una volta, dunque, le donazioni dei Ferragnez tornano a far parlare. Stavolta, però, al centro del mirino c'è il rapper, e non la ex moglie finita nell'occhio del ciclone per il caso Pandoro. Per la precisione, Lucarelli riporta una vicenda avvenuta diversi anni fa. Il 24 agosto 2016 un terribile terremoto scosse il centro Italia, colpendo i Comuni di Amatrice, Accumoli (entrambe in provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (Ascoli Piceno). Erano le 3:36 del mattino, quando tutto cambiò e la vita di tante famiglie venne rovinata.

Selvaggia Lucarelli ricorda che Fedez si fece avanti per aiutare la popolazione sfollata. Il rapper fece un video, rivolgendosi a follower, per chiedere aiuto. " Da oggi Newtopia devolverà gli incassi e gli utili della vendita dei propri singoli, di 'Vorrei ma non posto' e di 'Andiamo a comandare' a un'iniziativa promossa dal Fatto e dal Comune di Amatrice per la costruzione di un asilo e una scuola elementare" , aveva dichiarato. La Newtopia, ricordiamo, era l'agenzia musicale di Fedez e J-Ax. Un gesto davvero molto bello ma, stando a quanto riferito da Lucarelli, di quelle donazioni non se ne sarebbe più saputo nulla. La giornalista afferma che la cifra aveva raggiunto poche migliaia di euro.

E non finisce qui, perché l'anno successivo (siamo nel 2017) Fedez uscì con un nuovo singolo, 'Le palle di Natale'. E anche in quell'occasione disse che l'intero ricavato sarebbe andato alla onlus 'Noi per gli animali'. Quanto è arrivato all'associazione? Secondo Selvaggia Lucarelli " la donazione finale è stata di mille euro ". " Eravamo entusiaste, convinte che questa cosa ci avrebbe permesso di diventare un'oasi felina, siamo rimaste un po’ male… Ma va bene così, siamo una piccola realtà.

"Chi ci ha guadagnato di più? Fedez o i poveri cani?".

E comunque abbiamo girato quattrocento euro a un canile", è quanto avrebbe riferito una delle volontarie. La giornalista, a questo punto, si chiede: