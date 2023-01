"Donnaiolo e nullafacente". E Zucchero finisce condannato per diffamazione

Mai Zucchero Fornaciari si sarebbe immaginato che le parole usate nel suo libro "Il suono della domenica. Il romanzo della mia vita" - pubblicato nel 2011 per Mondadori - per descrivere un amico lo avrebbe fatto finire in tribunale e condannato per diffamazione. Invece il giudice del tribunale di Massa ha ritenuto il cantante colpevole di avere leso la reputazione del suo amico e ora dovrà risarcirlo per danni morali.

La vicenda

La storia risale a otto anni fa quando la figlia dell'ex amico di Zucchero Fornaciari regala al padre il romanzo del cantautore. Nel libro è raccontata la storia degli esordi dell'artista, l'infanzia a Roncocesi, nella campagna emiliana, e le prime esibizioni. Nei vari capitoli Zucchero ricorda alcune figure chiave della sua giovinezza e parla anche dell'amico, definendolo un " donnaiolo e nullafacente ". Definizioni che Adelmo Fornaciari ha definito espressioni funzionali alla trama narrativa, ma che in realtà hanno creato non pochi problemi all'amico. " Purtroppo, la lettura del romanzo provocò sconforto e malessere nei familiari del mio assistito ", ha spiegato l'avvocato Alessandro Fontana, che ha presentato la denuncia a nome dell'uomo, al Corriere Fiorentino. E da qui è partito il processo.

La condanna e il risarcimento

Dopo otto anni, il tribunale di Massa ha stabilito che Zucchero nella sua autobiografia ha utilizzato espressioni " lesive della reputazione" dell'ex amico, compromettendo "le relazioni sociali e familiari della parte offesa, i cui rapporti con la coniuge si sono significativamente deteriorati". Secondo il giudice le parole scelte da Fornaciari per descrivere l'amico non sarebbero state funzionali al racconto, ma "offensive e non coerenti" con il racconto, usate con "l'unico effetto di recare discredito, ledendone la reputazione" .