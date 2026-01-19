Da Jackie Kennedy a Elizabeth Taylor e Jennifer Lopez: le donne di Valentino che lo hanno reso una leggenda

Valentino Garavani, lo stilista romano che ha rivoluzionato la moda con eleganza, opulenza e un rosso inconfondibile, si è spento nella sua casa romana all’età di 93 anni. Per decenni, ha trasformato le donne in icone di stile, combinando raffinatezza, grazia e una visione estetica senza tempo. Per lui, la donna doveva essere impeccabile dalla mattina alla sera, senza mai rinunciare alla sua eleganza interiore. E le donne, da Jackie Kennedy a Elizabeth Taylor, hanno sempre saputo rispondere a questo invito con classe e fascino.

Il rosso Valentino: un marchio di stile

La maison Valentino è celebre per il suo rosso, tonalità creata dallo stesso stilista, un mix tra carminio, porpora e rosso cadmio. Valentino trovò ispirazione nei colori vivaci della Spagna durante un viaggio, trasformandoli in un simbolo riconoscibile ovunque. Secondo lui, la bellezza non era solo fisica, ma una grazia che nasceva dall’anima.

Le donne di ieri: socialite e dive

La prima a credere nel talento di Valentino fu la contessa Jacqueline De Ribes, socialite e mecenate, che divenne una delle prime clienti della maison. Poi fu la volta di Jackie Kennedy, che nel 1964 ordinò sei completi bianco e nero per affrontare il lutto di JFK e, anni dopo, scelse Valentino per il matrimonio con Aristotele Onassis. Negli anni ’80, Joan Collins, star della serie Dynasty, incarnava l’idea di Valentino di look sontuosi e over-size. E nel 2019, la Collins tornò protagonista di una campagna pubblicitaria natalizia della maison, celebrando il glamour senza tempo.

Valentino stesso raccontava: “ Rimpiango quando non c’erano limiti a opulenza ed eleganza. Ma forse me ne sono andato in tempo, perché ora non potrei fare più quello che facevo. ” Le sue passerelle hanno visto sfilare le top model più famose, tra cui Carla Bruni, simbolo di un’eleganza chic e mai volgare.

Le donne di Valentino oggi: Hollywood e il red carpet

Attrici come Anne Hathaway, Gwyneth Paltrow e molte altre hanno scelto Valentino per momenti indimenticabili sul tappeto rosso e nelle cerimonie più importanti. Con la sua modellistica rigorosa e dettagli femminili come fiocchi, volant, pizzi e ricami, e la caratteristica tonalità di rosso, Valentino ha definito il glamour della fine del XX secolo.

Le “Val’s Gals”, come lo stilista chiamava le sue muse, includevano icone come Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn e Sophia Loren. I suoi abiti hanno accompagnato matrimoni reali, premi cinematografici e red carpet memorabili. Uno dei casi più celebri? L’abito verde menta reinterpretato da Jennifer Lopez agli Oscar 2003, originariamente creato per Jackie Kennedy nel 1967.

Dive, divine e principesse: le star più indimenticabili

Valentino ha vestito innumerevoli celebrities, trasformando ogni abito in un vero e proprio momento iconico della storia della moda. La sua collaborazione con Elizabeth Taylor, ad esempio, iniziò nel 1961 con la prima di Spartacus e si consolidò negli anni, fino alla retrospettiva romana Valentino 30 Years in Fashion nel 1991, che celebrò il legame speciale tra stilista e diva.

Jackie Kennedy scoprì la maison nel 1964 e divenne una delle sue clienti più celebri, affidandosi a Valentino anche per il matrimonio con Aristotele Onassis, con un abito a maniche lunghe in pizzo e gonna plissé della celebre White Collection. E ancora, Jennifer Lopez agli Oscar del 2003 indossò un peplo ispirato proprio all’abito di Jackie Kennedy del 1967, dimostrando come Valentino sapesse reinterpretare i capolavori del passato con eleganza contemporanea.

Nel 2001 Julia Roberts, ritirando l’Oscar per Erin Brockovich, scelse un modello vintage della collezione Haute Couture del 1992, confermando il suo gusto sofisticato e il fascino senza tempo degli abiti dello stilista. Cate Blanchett, premiata nel 2005 per The Aviator, brillò su un red carpet con un long dress monospalla in taffeta, arricchito da cintura in raso e spilla scintillante, mentre Reese Witherspoon, vestita da Valentino per i Golden Globes del 2000 e gli Oscar del 2002, incarnò la femminilità raffinata e ispirata agli anni ’20.

Ma Valentino non si è limitato a queste icone, tra le sue muse si annoverano Elizabeth Hurley, Kate Hudson, Sophia Loren, Jennifer Aniston, Jessica Lange, Miley Cyrus, Halle Berry, Scarlett Johansson, Sharon Stone, Lady Diana e Keira Knightley. Ognuna di loro ha affidato allo stilista momenti memorabili della propria carriera o della vita privata, dai premi cinematografici agli eventi mondani, contribuendo a definire un’epoca di eleganza senza tempo che porta ancora oggi il suo nome.

Valentino Garavani: l’eredità di un imperatore

Nel corso di 45 anni di carriera, Valentino ha vestito reali, first lady e star di Hollywood, diventando simbolo universale del glamour.

So cosa vogliono le donne: vogliono essere belle.

Il documentario Valentino: The Last Emperor del 2009 ha svelato il lato più personale dello stilista e la sua filosofia estetica: “” La sua eredità non si misura solo negli abiti, è la celebrazione di una visione femminile elegante e senza tempo, capace di trasformare ogni donna in