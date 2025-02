Il dramma di Alba Parietti: "Ho avuto un tumore al collo dell'utero. Ricordo bene..."

Ascolta ora 00:00 00:00

Ieri, martedì 4 febbraio, ricorreva la Giornata contro il cancro, un'occasione per ricordare i grandi passi compiuti dalla medicina e le sfide per il futuro; un'occasione che Alba Parietti ha voluto sfruttare per raccontare un momento della sua vita rimasto privato. La showgirl ha infatti spiegato in un lungo post su Instagram di aver ricevuto anche lei una diagnosi di tumore. Nel riferire questa vicenda, l'opinionista ha parlato dell'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce: due elementi che le avrebbero salvato la vita.

"Era il 1997, luglio, avevo da tempo dei problemi a livello ginecologico, per fortuna un bravissimo Ginecologo e dopo avermi fatto un Pap test scoprì che avevo contratto papilloma virus che mi aveva portato complicazioni serissime" , esordisce la Parietti nel suo intervento pubblicato sul profilo social. "Mi fece prima una colposcopia e subito dopo una biopsia. La diagnosi fu feroce: era un cancro. Io provai a dargli un altro nome ma era un cancro. Per l'esattezza una neoplasia grave al collo dell'utero ", aggiunge.

Alba Parietti passa poi a raccontare quel periodo durissimo, fatto di paura e prove difficili. Per sua fortuna la diagnosi fu così repentina da consentire un intervento mirato sul tumore. Il medico che la seguiva riuscì a operare in modo davvero preciso, asportando completamente la massa. Non ci fu neppure bisogno di chemioterapia o di radioterapia. "Dieci anni prima, difficilmente avrei potuto grazie alla prevenzione, poterlo raccontare. Ho familiarità, perché mia nonna tra sofferenze atroci non avendo fatto mai prevenzione fu divorata da un orribile cancro e lo scoprì troppo tardi. Ho un ricordo indelebile della sua fine a cui ho assistito impotente. Invece la mia esperienza non fu drammatica perché fu estremamente rapida e non ebbi nessuna conseguenza. Intervento risolutivo ", aggiunge.

La showgirl parla di quel momento come di un periodo trascorso molto velocemente. Supportata dalle amiche, riuscì ad affrontare tutto senza neppure dirlo ai genitori. Il padre e la madre della Parietti vennero poi messi a conoscenza di tutto solo dopo, a pericolo scampato.