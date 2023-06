Il dualismo di Elon Musk: tra pubblico e privato, l'imprenditore tenace e soggettivo

Dalla firma e dalla scrittura di Elon Musk emerge una personalità con aspetti di dualismo, ossia con due caratteristiche che lo portano a differenziare nettamente il privato dal sociale.

La scrittura, con lettere contenute nella forma ma vergate con molta velocità e di dimensione ridotta, mette in risalto una notevole capacità di approfondimento, di osservazione e di ragionamento per cui nulla è per lui dato per scontato. Ciò lo porta a non lanciarsi in alcunché di avventato, tendendo piuttosto a tenere tutto sotto controllo, valutandolo in funzione al risultato.

Possiede senso estetico e ama circondarsi di persone che amino il suo stile. In questo è piuttosto esigente e soggettivo, per cui non sempre risulta facile entrare in sintonia con lui (vedi aste rette e spazio ampio tra le singole lettere). Tuttavia, quando supera l’emozione dell’impatto, è capace di stabilire rapporti durevoli.

La firma, che per antonomasia rappresenta simbolicamente la figura paterna, ossia la realizzazione sociale e secondo Jung il padre ideale, in Elon Musk si esprime graficamente in modo diverso dal privato (vedi firma col solo nome) rispetto al sociale dove la firma è espansa ed esageratamente veloce. In questo modo egli manifesta due comportamenti apparentemente contrastanti, ossia libero da schemi rigidi che gli impedirebbero di esprimere tutto il suo potenziale manageriale.

Musk è dotato di una forte energia vitale che gli permette di affrontare con grinta impegni anche prolungati e gravosi.

Per lui la discussione è sempre improntata sulla schiettezza e gestita con vitalità (vedi ritmo scrittorio vivace) anche utilizzando le sue abilità dialettiche per portare a sé l’interlocutore. Si nota inoltre un che di tenacia e fermezza nel sostenere il proprio credo (vedi riccio orizzontale e verso l’alto a fine parola) che denota una personalità non facile da contenere né tanto meno da convincere. Egli, infatti, portando a limiti estremi la sua professionalità, si sente forte e capace di misurarsi e di controbattere le avversità, pur di raggiungere gli scopi prefissati: quindi una paternità non solo idealizzata, ma anche concretizzata nella realizzazione effettiva dei propri ideali (vedi punte acute specie nella firma).