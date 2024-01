Ora spunta anche la bambola Trudi. Cosa ha combinato la Ferragni

Oggi si aggiunge un altro pezzo del puzzle ai danni di Chiara Ferragni. Come ben sappiamo, dopo quanto successo attorno al pandoro della Balocco e all’uovo di Pasqua, si aggiungono altri problemi per l’influencer più famosa nel nostro Paese. Da un mese a questa parte il suo “impero” sta traballando pericolosamente e ora, come hanno riportato diverse testate giornalistiche, si profila all’orizzonte un’altra indagine di presunta beneficenza. E questa volta nel mirino finisce la bambola della Trudi che ha riprodotto l’immagine della Ferragni. Sembrerebbe che, per completare la documentazione già in possesso, si vorrebbe aggiungere anche un’altra campagna di beneficenza che, come le altre, è stata sponsorizzata da Chiara sui suoi profili social. Questo andrebbe a complicare ancora di più la situazione dopo che, i recenti sviluppi, hanno scoperchiato un vero e proprio Vaso di Pandora. Ma andiamo con ordine.

La bambola a marchio Trudi, realizzata in edizione limitata, è alta 34 centimetri e attualmente ha un prezzo che è sceso da 34,99€ a 24,99€. È stata presentata per essere venduta sul mercato solo a scopo benefico e Chiara Ferragni disse che avrebbe voluto creare un’edizione limitata dopo che, in molti, hanno apprezzato la mascotte creata appositamente per il suo matrimonio con Fedez. "Ora si vende su The Blonde Salad e tutti i profitti andranno a Stomp out bullying, un’organizzazione no profit per combattere contro il cyberbullismo, un argomento molto vicino al mio cuore", aveva rivelato l’influencer. Questa associazione si occupa di lottare contro l’omofobia, il bullismo e contro ogni tipo di discriminazione. Ora alla luce dei fatti pare che gli investigatori vorrebbero "controllare la modalità di distribuzione della bambola e successivamente del guadagno". Come ha rivelato La Verità, il procuratore aggiunto Eugenio Fusco potrebbe iscrivere nel registro degli indagati sia Chiara Ferragni e chi ha lavorato ai progetti di beneficenza. Pare che non sia chiaro, come ha scritto Il Secolo d’Italia “in che modo sia stata effettuata la distribuzione dei denari incassati dalla vendita”.

Così il caso ai danni di Chiara Ferragni si infittisce e si aggiunge di altri particolari. Oltre ai problemi giudiziari, la situazione lavorativa dell’influencer non sta andando a gonfie vele. Con i follower che stanno scappando dal suo profilo, di recente, è stata scaricata anche dalla Coca-Cola che avrebbe cancellato uno spot pubblicitario dopo tutta la bufera mediatica che si è abbattuta sull’ex regina dei social. Per ora si stanno raccogliendo le prove sul caso. Poi la giustizia farà il suo corso.