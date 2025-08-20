"Eccessivo": critiche a Diletta Leotta per l’outfit del compleanno della figlia (e del suo)

È sicuramente una bella coincidenza festeggiare il compleanno nello stesso giorno: è quello che capita da due anni a questa parte alla bella conduttrice catanese Diletta Leotta e alla figlia Aria, nata il 16 agosto del 2023. In quella data anche Diletta ha spento le sue candeline (34) ma a destar maggiore clamore, sui social, è stato soprattutto il vestito scelto per la loro festa.

La doppia festa di compleanno

Su Instagram e Facebook, infatti, il popolare volto di Dazn ha scelto di condividere gli scatti e i video più significativi: innanzitutto una bella foto con il marito, Loris Karius, intenti a coccolare la piccola di casa oltre alle foto con la famiglia e gli stretti invitati tra cui la cantante Elodie ma anche Clizia Incorvaia e Francesca Muggeri. L'abito scelto ha risaltato le forme di Diletta: un vestito traforato con lustrini argentati e un bikini in bella vista al di sotto.

I commenti sui social

Diciamo subito che non è stato assolutamente nulla di scandaloso visto che due delle invitate, seppur con colori e tonalità diverse, hanno praticamente indossato lo stesso outfit e che comunque sono stati numerosi i consensi ma, più che altro, gli apprezzamenti per una bella festa di compleanno senza necessariamente lasciarsi andare a giudizi che vanno sul personale. " Scintillante ", ha scritto un'ammiratrice della conduttrice. " Stupendo ", ha scritto un'altra chiedendo anche quale fosse la marca dell'outfit.

Però, per la Leotta, evidentemente, qualcuno ha deciso di riservare le critiche maggiori. " Come al solito non ha voluto distogliere l'attenzione da se stessa nemmeno durante la festa di compleanno della propria figlia", ha scritto un utente sotto il post del compleanno. " Diletta ma che ti sei messa ? Per carità bellissima, ma non mi pare l'abito più indicato per il compleanno di una bambina. Meglio metterlo in spiaggia o quando vai a ballare. Senza offesa", ha commentato un altro utente. " Adoro ed apprezzo il look ma non mi sembra molto azzeccato per un compleanno di una bimba piccolissima", è stato un altro commento.

Non voglio fare il moralista, anzi, ma così mi pare eccessivo

", ha scritto un altro utente.

Come spesso capita in questi casi, dunque, le polemiche hanno avuto la meglio: non sta a noi giudicare, ovviamente, ma è sempre più chiaro che i social sono croce e delizia dei personaggi pubblici come la Leotta.