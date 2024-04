"Ecco come i miei figli hanno scoperto che facevo film porno...": Eva Henger si racconta

In attesa dell'uscita del suo film "The contract", interpretato dall'attore americano Kevin Spacey, Eva Henger si guarda indietro e analizza il suo passato, spiegando durante un'intervista concessa a Gente il percorso che l'ha portata a realizzare la sua prima iportante sceneggiatura.

"Ho sempre amato scrivere, ma non avevo il coraggio di realizzare una sceneggiatura" , racconta l'attrice, "poi mi sono buttata". "Con mio marito l'abbiamo letta e riletta: ci sembrava buona" , prosegue, "allora l'abbiamo mandata, ma con il nome di mia nonna" . E la decisione si è rivelata azzeccata, visto ciò che è accaduto in seguito.

"The contract" è un thriller che inizia con un omicidio, dal quale poi si sviluppa la trama del film. "Tutto ruota intorno al misterioso paziente di una clinica psichiatrica, Spacey, e un giornalista, Eric Roberts, che indaga" , spiega ancora la Henger. La prima importante vetrina sarà il Festival di Cannes a maggio, dove verrà presentato il trailer, mentre il film "dovrebbe passare alla Mostra del cinema di Venezia, a settembre: speriamo venga preso in concorso" . Nel cast anche le sue due figlie Mercedesz, 32 anni e Jennifer, 15 anni.

Ma come è nata l'idea di Kevin Spacey come protagonista? Il marito della Henger Massimiliano Caroletti, sapendo che la sceneggiatura era stata scritta proprio pensando all'attore americano, ha deciso di inviarla direttamente a lui. "Tre giorni l'ha richiamato dicendo che lo voleva fare" , spiega l'attrice. " All'epoca non erano ancora finiti i suoi due processi: per questo non si è fatto pagare troppo. Ora guadagna di nuovo un milione e mezzo a settimana".

A proposito del suo passato, invece, la Henger non ha dubbi. "Il porno è stato un errore" , rivela, spiegando che si tratta comunque di un'esperienza di vita e che come tale non debba essere rinnegata. "Ogni esperienza insegna e quelle sbagliate ancora di più" , dichiara infatti la 51enne. Anche se il porno è sbagliato, prosegue, "non dico che lo sia per tutti: a qualcuno piace quel lavoro e non giudico nessuno. Solo che a me non piaceva".

A un certo punto arriva la scelta di lasciare tutto e di rischiare: "Non era detto che sarei riuscita a lavorare in tv. Allora i pregiudizi erano ancora più forti di oggi" . Umiltà, educazione e disciplina sono stati fondamentali per lasciarsi alle spalle il suo passato e proiettarsi nella nuova vita, ma è ovvio che ci siano state delle difficoltà a causa dei suoi trascorsi anche coi figli. "Una madre non trova mai l'età giusta dei figli per raccontargli questo" , dichiara la Henger, "perciò l'hanno scoperto da soli prima che potessi farlo io" .

"Altre persone si sono sentite in diritto di dirglielo"

, conclude con amarezza.