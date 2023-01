"Ecco il ladro". Lo youtuber Gabriele Vagnato denuncia l'uomo sbagliato

È finito con una querela per diffamazione l'esperimento social dello youtuber Gabriele Vagnato. Il 21enne di Asti, scelto come inviato da Fiorello per il suo programma mattutino "Viva Rai2", è finito nei guai per avere accusato un 55enne di avere rubato la sua bicicletta. Lo youtuber si è improvvisato detective, realizzando un video da condividere sul suo canale nel quale raccontava come una bici lasciata incustodita potesse essere rubata da chiunque. Ma l'inseguimento e il pedinamento hanno portato Vagnato verso la persona sbagliata. La condivisione sul web del volto dell'uomo ha fatto il resto: gogna mediatica, accuse infondate e la denuncia dell'uomo, che è finito suo malgrado al centro della brutta vicenda.

L'esperimento social

In linea con gli altri contenuti pubblicati sul suo canale Youtube, dove è seguito da 800mila fan, Gabriele Vagnato ha deciso di realizzare una mini-inchiesta su come agisce un ladro. Lo youtuber ha così messo in piedi una vera e propria trappola lasciando la sua bici incustodita, ma dotandola di un gps per seguirne gli spostamenti. Non appena il ladro è salito in sella alla bici e si è allontanato Vagnano si è messo sulle sue tracce, grazie all'applicazione del gps, e ha potuto raggiungerlo nei pressi di un bar. Lo youtuber è entrato nel locale e una volta all'interno ha ripreso un uomo, che sembrava corrispondere all'autore del furto.

La gogna social e la denuncia

Le foto e il filmato condivisi sui suoi canali hanno fatto il resto. L'uomo è diventato per tutti "il ladro" smascherato e da mettere alla gogna. Così per il 55enne, un artigiano milanese, è iniziato un vero e proprio incubo. " Non ha dimestichezza coi social, viene improvvisamente sommerso da messaggi WhatsApp di amici e da telefonate, viene fermato al bar", riferisce l'avvocato dell'uomo, Consuelo Bosisio, parlando dell'ondata di odio che ha travolto il suo assistito nel giro di pochissime ore. " Eppure non ha mai rubato nulla né tantomeno la bicicletta in questione, ma non sa come difendersi da un'accusa infondata e immeritata " si legge nella querela per diffamazione che il 55enne ha sporto contro Gabriele Vagnato.

Il video ancora online

La querela e le segnalazioni per lo scambio di persona non hanno, però, aiutato l'uomo la cui identità è ancora riconoscibile su Youtube. Nonostante la segnalazione di un dipendente del bar, dove il 55enne è stato fotografato da Vagnano, e l'intervento della figlia dell'artigiano che ha provato a fare chiarezza contattando lo youtuber in privato, il video è ancora visibile sulla pagina di Gabriele Vagnato che continua a monetizzare sul presunto scambio di persona. Due video della mini inchiesta sono stati pixellati, mentre nell'ultimo filmato si vede ancora l'uomo, definito ladro. E ora il legale del 55enne attende l'intervento della procura dopo la querela.