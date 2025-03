Eleonora Giorgi, i funerali nella Chiesa degli Artisti sulle note dei Pink Floyd

Ascolta ora 00:00 00:00

Eleonora Giorgi, nei suoi ultimi mesi di vita, aveva dato disposizioni chiare per il suo funerale e queste sono state accolte dalla famiglia. Alle 16, il suo feretro è entrato nella Chiesa degli Artisti di Roma in piazza del Popolo sulle note di "Wish you were here" dei Pink Floyd. La cerimonia è officiata da monsignor Antonio Staglianò, vescovo emerito di Noto e dal novembre scorso rettore della basilica romana di Santa Maria in Montesanto, insieme a Don Fabrizio Gatta. La chiesa era gremita di persone e anche fuori, sul sagrato e nella piazza antistante, in tantissimi hanno voluto partecipare all'ultimo saluto a una delle grandi interpreti del cinema italiano.

Dietro la bara c'erano i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, evidentemente commossi, sorretti in questi giorni dall'affetto di tutta l'Italia nei confronti della loro madre. " È stato un momento bellissimo vedere l'abbraccio della gente, una cosa che fa capire come mia madre in qualche modo sia riuscita a toccare ognuno di loro. Magari qualcuno l'ha conosciuta di persona e magari altri solo attraverso i personaggi dei suoi film o dalla tv eppure tutti si sono sentiti in dovere di restituire qualcosa, chiunque ldi oro è qui non in cerca di visibilità, sta dicendo guardate che volevamo bene anche noi ad Eleonora ", ha commentato il primogenito prima di entrare in chiesa. " Questo riempie il cuore di gioia ", ha aggiunto. Tanti gli applausi per l'attrice al momento del suo arrivo in chiesa, mentre la piazza pochi minuti dopo è calata in un silenzio assoluto di profondo rispetto nei confronti del dolore dei familiari e di chiunque le abbia voluto bene.

" Ci siamo presi due giorni per noi, ma oggi mamma l'abbiamo restituita al pubblico. È una dimostrazione di affetto incredibile, e per me motivo di orgoglio. Il suo pubblico l'ha sempre amata ma non mi aspettavo tutto questo. Migliaia e migliaia i messaggi che ho ricevuto, mi sento di dire solo grazie ", è il commento del secondogenito di Eleonora Giorgi, Paolo, che nei pochi interventi in tv di questi giorni non ha mai nascosto il dolore e le lacrime per la perdita. " Mamma ha dimostrato coraggio e per me che sono il figlio sapere che con la sua testimonianza sia riuscita ad aiutare gli altri è il più grande orgoglio ", ha aggiunto.

Monsignor Staglianò ha dato il via alla celebrazione sottolineando che " oggi il cuore è stracarico di tristezza e di dolore, ma dobbiamo dare testimonianza della speranza. Noi non perdiamo mai coloro che amiamo, perché li possiamo amare in colui, Gesù, che è morto e risorto ". All'inizio dell'omelia, il monsignore ha citato una celebre poesia di Cesare Paese, "Verrà la morte e avrà i tuoi occhi" e ha spiegato che " la morte è l'unico vero grande nemico degli esseri umani ". La morte di Eleonora Giorgi " rischia di essere disperante se chi continua a vivere, come i suoi figli, nipoti e tutte le persone che l'hanno amata e continueranno ad amarla, guardando lei in questa bara penseranno davvero che lei non ci sia più ".

