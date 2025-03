Camera ardente privata e musiche dei Pink Floyd. Le ultime volontà di Eleonora Giorgi

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Italia intera piange la scomparsa di Eleonora Giorgi. Dopo il cordoglio dei fan e dei personaggi famosi è arrivato anche il doloroso messaggio dei figli di Eleonora Giorgi, Paolo e Andrea, che erano accanto all'attrice nell'ultimo momento. " Si è spenta serenamente nell'amore e nell'abbraccio dei suoi figli e dei suoi affetti" , ha fatto sapere la famiglia, annunciando la sua morte. Dopo avere affidato ai social network l'ultimo saluto alla madre, i figli di Eleonora Giorgi hanno reso note le ultime volontà della donna.

Il dolore dei figli Andrea e Paolo

Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli hanno atteso il primo pomeriggio per rilasciare una dichiarazione ufficiale sulla scomparsa della madre e alle telecamere de "La vita in diretta", che si trovavano davanti alla clinica - dove l'attrice era ricoverata da giorni a seguito dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute - hanno ringraziato tutti per l'affetto dimostrato all'attrice e alla famiglia in questo ultimo difficile periodo. " Siamo qui per ringraziarvi dell’affetto immenso che ci state dimostrando. È un momento intimo per noi, ma vogliamo esprimere la nostra gratitudine per le tante testimonianze di vicinanza. Mamma ha affrontato tutto con il sorriso, cercando di trasmettere forza e ispirazione a chiunque la seguisse. Ora, però, non ci sentiamo di aggiungere altro ", hanno detto Paolo e Andrea ai giornalisti, informando i presenti sulle disposizioni funebri.

I funerali e le ultime volontà di Eleonora Giorgi

I funerali di Eleonora Giorgi si svolgeranno mercoledì 5 marzo alle ore 16 presso la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma e saranno celebrati dal vescovo Antonio Staglianò. La camera ardente, che anticiperà le esequie, non sarà aperta però al pubblico. Lo hanno fatto sapere i figli dell'attrice: " La camera ardente sarà riservata ai familiari ma chiunque voglia darle un ultimo saluto potrà farlo mercoledì alle 16 nella Chiesa degli Artisti, dove si terranno i funerali in forma pubblica". Oltre alla camera ardente privata, Eleonora Giorgi aveva dato altre disposizioni personali per il suo funerale. L'attrice ne aveva parlato apertamente durante una delle ultime interviste rilasciate a Vanity Fair, consapevole che il tempo rimastole a disposizione si stava esaurendo.

"Vorrei essere accompagnata dalla musica dei Pink Floyd, mi piacerebbe "A Whiter Shade of Pale" e "Wish You Were Here". Voglio una in entrata e l’altra in uscita

", aveva detto, parlando delle sue esequie.