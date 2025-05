Elodie che imbarazzo tra Can e Diletta, Anna Tatangelo single, De Martino con l'influencer

Ascolta ora 00:00 00:00

Come ogni weekend è tempo di gossip. C'è chi è stato "beccato" con l'ultima fiamma (Stefano De Martino), chi ha vissuto un momento imbarazzante (Diletta Leotta), chi ha avuto problemi con la "polverina" (Tommaso Zorzi) e chi si è tolta qualche sassolino dalla scarpa (Anna Tatangelo).

La confessione di Tommaso Zorzi: "La droga fu una debolezza"

Defilato dal mondo della tv-trash che gli ha dato la popolarità, Tommaso Zorzi si concentra sulla sua carriera di scrittore. L'ex gieffino ha pubblicato il suo ultimo libro ("Divina!", storia della marchesa Luisa Casati Stampa) e sulle pagine di Fanpage.it ha parlato dei tratti che lo accomunano all'aristocratica milanese tra lussi, stranezze ed eccessi come la sostanza "bianca e spudorata" di cui Zorzi ha fatto uso anni fa. Una "vecchia conoscenza" che l'influencer non rinnega e della quale ha parlato apertamente nell'intervista: " È stato un periodo rock and roll della mia vita che mi porto dentro. Non lo rinnego e riesco anche a scherzarci su. Non ero un tossicodipendente, ne facevo uso il sabato sera, che è comunque sbagliato. Non mi vergogno, ognuno ha avuto la sua debolezza e questa è stata la mia, ma si riesce a gestire ".

Stefano De Martino beccato con Angela Nasti, la foto e le voci: "Si divertono insieme"

Il gossip non è nuovo, ma è di quelli che fa sempre chiacchierare la rete: Stefano De Martino e Angela Nasti si frequentano. O almeno è quello che dicono gli esperti di cronaca rosa che hanno diffuso l'ultima foto che immortala il conduttore di "Affari tuoi" e l'influencer partenopea insieme a bordo dell'auto di De Martino. Già a marzo la coppia era stata avvistata insieme all'ombra del Vesuvio in atteggiamenti definiti "da coppietta" ma poi di loro non si era più saputo nulla. Anzi, Stefano si era fatto vedere spesso in compagnia dell'amica Gilda Ambrosio. La nuova foto del conduttore con la sorella di Chiara Nasti, però, ha inevitabilmente riacceso i pettegolezzi. " Nessun fidanzamento, ogni tanto si divertono ma senza impegno ", assicura il blogger Alessandro Rosica, che ha diffuso l'immagine della coppia. Chi vivrà vedrà.

Anna Tatangelo single, poi lo sfogo: "I paparazzi mi perseguitavano"

Anna Tatangelo è tornata sulla scena musicale con un nuovo singolo, preludio al nuovo album che dovrebbe vedere la luce entro la fine dell'anno. In attesa di vederla dal vivo a Napoli e Milano, la cantante ha rilasciato alcune interviste, nelle quali si è tolta qualche sassolino dalla scarpa contro le riviste scandalistiche e i gossip (" C'era molta attenzione si me e Gigi e anche adesso mi ritrovo i paparazzi sotto casa. Non ne faccio un dramma, ma è inutile nascondere che un po' di maschilismo, verso di me, c'è stato e c'è "), l'ex compagno Gigi D'Alessio (" Mi faceva sentire protetta, ma per metà perché all'esterno non prendeva posizione, non difendeva il nostro amore. Io col tempo l’ho capito e perdonato, perché lo faceva per proteggere i figli e non alimentare pettegolezzi. Ma per me è stato faticoso") e persino Milly D'Abbraccio, che di recente è tornata a criticarla. Poi ha dichiarato di essere tornata single: " La persona che mi starà vicino deve rispettare un puzzle già composto: io, la mia casa, mio figlio, il lavoro… Se minacci l'energia che ho ritrovato e ciò che ho costruito a fatica, allora no! ". I pretendenti sono avvisati.

Diletta Leotta e Can Yaman: incontro imbarazzante al party di Elodie

Al party per il 35esimo compleanno di Elodie si è sfiorato l’incidente diplomatico. Protagonisti? Diletta Leotta e il suo ex fidanzato Can Yaman. La cantante ha festeggiato il suo compleanno con un'esclusiva cena al Casa Giardino e poi con un after party al Botox Matinée. Tra i tanti invitati presenti all'evento c'era anche Diletta Leotta, che è legata a Elodie da un'amicizia di lunga data (è stata l'inviata di Dazn a presentare Iannone a Elodie).

Ma tra gli ospiti c'era anche Can Yaman che forse non si aspettava di trovarsi davanti l'ex fidanzara Diletta Leotta. Il settimanale Oggi riferisce che tra i due è sceso il gelo e si è "sfiorato l'incidente diplomatico" tra Italia e Turchia. Di certo era da tempo che i due ex non si incontravano.