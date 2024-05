"Emancipazione? Scusa per vendere". Paola Ferrari attacca Elodie in tanga

Vedere una cantante vestita in abiti succinti e pose sexy che spaccia il suo modo di fare per una battaglia in nome della libertà e dell'emancipazione femminile proprio non va giù a Paola Ferrari, la quale lancia un duro attacco nei confronti di Elodie in diretta televisiva. Una posizione, la sua, già espressa in più di un'occasione, e ribadita una volta in più durante un'intervista concessa a "La Volta Buona", trasmissione in onda sulle frequenze di Rai Uno condotta da Caterina Balivo.

"Non mi può venire a dire che mostrare il suo corpo sia una lotta per l’emancipazione" , aveva affondato meno di un anno fa senza troppi giri di parole la Ferrari parlando sempre della cantante romana 34enne. "Quella battaglia però la abbiamo fatta negli anni sessanta e settanta, con la minigonna inventata da Mary Quant. Allora il corpo era strumento per la libertà" , aveva aggiunto la giornalista.

Al giorno d'oggi è in atto una vera e propria mercificazione del corpo femminile, che viene utilizzato per ottenere le prime pagine dei giornali e per avere una maggiore visibilità in televisione e sul web. "Oggi a mostrarlo si entra nel circolo vizioso dell’oggettivazione, ed è pericoloso" , aveva considerato Paola Ferrari. "Avrai in cambio più foto, più titoli di giornale, più pubblicità e più guadagni, legittimo pure questo" , aveva aggiunto la conduttrice, "ma non lo si confonda con una battaglia per l’emancipazione. Mi si rivolta lo stomaco, quando sento certi ragionamenti. Pensiamo solo a lavorare e impegnarci, e basta".

L'opinione della giornalista 63enne non è affatto cambiata in quest'ultimo anno, e tale posizione è stata ribadita ancora una volta dopo il tentativo da parte della Balivo di affrontare nuovamente lo spinoso tema.

"Bella, bellissima, quanto è bella!" , dice Ferrari di Elodie. Ma ciò non significa che sia anche "bravissima" come sostiene la conduttrice. "Oddio, ora non esageriamo" , replica la giornalista. "Non è che è Mina o Laura Pausini. È brava ed è bellissima" . Sul fatto che la 34enne romana sia trasgressiva come altre icone della musica italiana come Mina o Raffaella Carrà, la posizione è netta: "Ti prego, non mi puoi dire così, perché io soffro. Non mi puoi parlare della grandissima Raffaella e di Mina".

Ma perché tanta acredine nei confronti di Elodie? Il motivo è sempre lo stesso: non si può parlare di lotta per la libertà quando è palese che si tratti di mercificazione del corpo femminile. "Tu non puoi pubblicizzare il tuo disco, o quello che è, mettendoti in un certo modo dicendo che lo fai per essere libera" , spiega la 63enne. "Se vuoi svestirti lo fai, sei libera di farlo, che tu sia bella o meno bella, ma usare quella scusa per vendere e dire che lo fai per dimostrare la tua libertà mi fa ridere" , affonda. "Noi donne dobbiamo dimostrare la nostra libertà in altri modi. Poi faccia quello che vuole, ma non usi quell’arma perché lo trovo abbastanza…" .

La Balivo tenta di stemperare i toni e parla rivolgendosi a Elodie tramite la telecamera: "Non ti preoccupare, la sistemiamo noi Paola, ti difendiamo noi".