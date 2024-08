Elodie in topless per Iannone, Fedez e Giulia Ottarini, Michele Morrone addio a Moara

Ascolta ora 00:00 00:00

La settimana più calda dell'estate, quella che precede Ferragosto, è all’insegna dei gossip più bollenti. C’è chi fa auguri di compleanno piccanti (Elodie), chi alimenta i pettegolezzi (Fedez), chi diventa padre (Damiano Carrara) e chi è tornato (pare) single (Michele Morrone).

Elodie festeggia Iannone con un topless su Instagram

Li davano in crisi con certezza ma a giudicare dalle ultime storie condivise dalla cantante su Instagram, Elodie e Andrea Iannone filano d'amore e d'accordo. In occasione del 35esimo compleanno del campione di motociclismo, Elodie ha voluto omaggiare il fidanzato con una serie di foto scattate insieme, una delle quali ha fatto letteralmente esplodere il web. "Auguri amore mio", ha scritto l'artista romana condividendo sulla sua pagina Instagram un'immagine in cui si vede Andrea Iannone disteso a letto e accanto a lui, intenta a scattare un selfie allo specchio, proprio Elodie in topless. Inevitabilmente lo scatto osè ha scatenato il web. Già, perché volente o nolente, l'ex talento di Amici non perde occasione per mostrarsi svestita. Ma, polemiche o no, a lei piace così.

Fedez e Giulia Ottarini, nuovo flirt?

Tra ricoveri e flirt Fedez continua a fare parlare di sé in questa calda estate. L'ultimo gossip riguarda il presunto coinvolgimento sentimentale con la tiktoker Giulia Ottarini. Di loro si era già parlato lo scorso giugno, quando erano stati paparazzi insieme al Coachella in California. Ma poi della star di Onlyfans bolognese si erano perse le tracce, almeno fino alle scorse ore, quando Giulia è ricomparsa nelle storie Instagram di Fedez. La 22enne ha raggiunto il rapper e il suo gruppo di amici in Sardegna, ospite anche lei nella lussuosa villa di Porto Cervo affittata da Federico Lucia, e si è fatta vedere nelle storie di Instagram di Fedez per promuovere l'ultimo singolo del rapper, che non gode di molta fortuna. Nel breve filmato Giulia ammicca alla fotocamera e balla provocante ma al momento del twerk finale, Fedez entra in scena con l'immancabile cane Silvio in braccio, quasi a censurarla. È bastato questo video e altre foto di Giulia nella villa e sullo yacht, dove Fedez e compagni passano le loro giornate, ad alimentare nuove voci su un flirt in corso tra loro. Del resto, l'ambiguità paga.

"Benvenuta Dafne". Damiano Carrara è diventato papà

Il pasticciere Damiano Carrara, giudice di Bake Off e vincitore dell'ultimo Pechino Express (insieme al fratello) è diventato padre. Nelle scorse ore la moglie, Chiara Maggenti, ha dato alla luce la loro prima figlia e il primo post social della piccola è già diventato virale. "Benvenuta al mondo Dafne, amore della nostra vita", hanno scritto i neogenitori, raccogliendo migliaia di like e decine di commenti anche da volti noti. Da Benedetta Parodi a Antonella Clerici fino a Katia Follesa in tanti si sono uniti alla lunga lista di chi ha voluto omaggiare la coppia con un messaggio di affetto per la piccola Dafne. Congratulazioni!

Michele Morrone di nuovo single? "È finita con Moara"

Pare proprio che la storia d'amore tra Michele Morrone e Moara Sorio sia giunta al capolinea. La star di "365 Days" si sta godendo le vacanze estive da solo e questo la dice lunga sulla sua vita sentimentale. Mentre la bella Moara si mostra sui social in barca a godersi il caldo torrido del sud Italia, Morrone è stato paparazzato dai fotografi del settimanale Chi prima a Ischia con i figli Marcus e Brando poi a Mykonos in compagnia di un amico. Di Moara neppure l'ombra.

Ma i fan di mister Morrone avevano già intuito che tra i due ci fosse del gelo: niente più foto insieme, like scomparsi delle rispettive foto e parole dolci cancellate dai loro profili. Morrone però si consola con il lavoro. Prossimamente uscirà nelle sale americane "Subservience", pellicola thriller nella quale recita da protagonista al fianco di