"Salva per miracolo". Paura per la moglie del comico Maurizio Battista

"Menomale che sono corsa a farmi controllare altrimenti sarei morta". Il racconto di Alessandra Moretti comincia così, con tanta paura e un po' di amarezza per quanto sta vivendo a causa di una trombosi venosa, che le ha provocato una seria embolia polmonare. L'attrice, 36 anni, moglie del comico romano Maurizio Battista, era assente dai social da alcuni giorni ma nelle scorse ore è tornata e ha parlato per la prima volta del suo terribile e inatteso calvario.

Il malore e il ricovero in ospedale

"Senza giri di parole... sono viva per miracolo", ha scritto su Instagram Alessandra Moretti, comunicando con i suoi follower dal letto dell'ospedale, dove si trova ricoverata. La donna avrebbe accusato forti dolori negli scorsi giorni e preoccupata si è rivolta al pronto soccorso, dove è stata sottoposta a una Tac, che ha rilevato immediatamente il problema. " Ho avuto questa embolia polmonare a seguito di una trombosi venosa e questo 'trombo' così cortese si è stanziato nella mia arteria e noi ci stiamo muovendo per mandarlo via…ad ogni costo!", ha fatto sapere l'attrice, che lo scorso 21 ottobre ha sposato Maurizio Battista dopo un lungo fidanzamento e una figlia. Proprio per parlare delle nozze, la coppia era stata ospite di Caterina Balivo a La volta buona, lo scorso novembre, ma mai avrebbe potuto immaginare cosa avrebbe riservato loro il destino.

Il messaggio sui social network