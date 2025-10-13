Enrica Bonaccorti, le ultime parole sui social: "Ho ripreso a respirare la vita quando ho smesso di nascondermi". Come sta la conduttrice

Enrica Bonaccorti torna a condividere un messaggio con i suoi fan sui social network. Solo due settimane fa la conduttrice ha annunciato di avere un tumore e di essere nel pieno di una battaglia per la vita, la stessa battaglia combattuta dall'amica Eleonora Giorgi. Dopo la diagnosi, completamente sotto choc, Bonaccorti è sparita dalla scena pubblica e nel messaggio pubblicato il 29 settembre scorso si era scusata per la lunga assenza, svelando il vero motivo dietro all'oblio: il cancro.

L'ultimo messaggio social

Oggi a distanza di due settimane dall'annuncio la conduttrice è tornata a parlare con i suoi fan e ha scelto di farlo ringraziando tutti per il supporto emotivo e per la vicinanza dimostrata a lei e alla figlia: " Mi avete stravolta con il vostro affetto. Vorrei abbracciarvi tutti, dirvi grazie uno per uno, conoscere anche quelli che non conosco e che mi danno tanta forza con le parole più affettuose che potessi immaginare! Ho risposto e continuerò a rispondere a quanti più posso, ringraziandovi perché ho ripreso a respirare la vita quando ho smesso di nascondermi e l’ho detto" . Enrica Bonaccorti ha confessato di essersi sentita sollevata nel parlare apertamente della malattia contro cui sta combattendo e di essere in qualche modo tornata a vivere: "Dai vostri messaggi ho capito da quanto bene sono circondata e anche da quanti hanno attraversato lo stesso momento. Grazie per aver condiviso la vostra esperienza, anche questo mi ha dato forza e speranza, ho fatto bene ad aprirmi come tanti mi avete detto, grazie anche per questo. Spero di potervi dare notizie belle appena ci saranno, in ogni caso non mi nasconderò più ".

Le parole su Pippo Baudo

Nel lungo messaggio pubblicato su Instagram Enrica Bonaccorti ha ricordato che la scoperta del tumore e le cure, a cui si sta sottoponendo, le hanno fatto perdere molte cose importanti ma questo non l'ha resa più debole: "Mi sono liberata del senso di colpa di non rispondere più a nessuno, di essere scomparsa anche coi più cari amici che hanno pensato che ce l'avessi con loro, o con il pubblico che mi accusava di non aver partecipato neppure al ricordo di Pippo Baudo e di essere rimasta in vacanza! Altro che vacanza… Sono abituata alla sincerità, sono a disagio altrimenti".

Come sta Enrica Bonaccorti

Attualmente la conduttrice sta affrontando cure mirate per poter sconfiggere il cancro. Al Tg1, pochi giorni fa, ha raccontato: "L'organo è lo stesso di Eleonora, una situazione difficile. Non sono disperata, le cure che faccio sono pesanti ma sto reagendo bene.

Ho una bella, beh insomma bella,in testa". Accanto a lei a sostenerla in questa difficile battaglia c'è laVerdiana, giornalista e talent handler di case di produzione cinematografiche.