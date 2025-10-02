Enrica Bonaccorti rompe il silenzio e racconta del suo tumore in tv

Ieri, al Tg1, Enrica Bonaccorti in un’intervista ha raccontato per la prima volta della sua malattia. La conduttrice aveva avvisato i followers con un post pubblicato il 29 settembre. Ci sono voluti 4 mesi prima che “elaborasse”, prima che riuscisse ad affrontare psicologicamente ciò che stava succedendo al suo corpo e ciò che avrebbe dovuto affrontare nei mesi successivi.

“L’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei”, ha scritto nel suo post la scrittrice ed infatti ci ha messo un po’ prima di farsi rivedere sorridente in televisione. Ieri al Tg1 si è mostrata ed ha deciso di raccontare al grande pubblico cosa le sta accadendo e perché “era sparita”.

Enrica Bonaccorti al Tg1 ha spiegato che, una volta superata la prima fase delle cure, ha trovato in se stessa il coraggio di tornare in pubblico e soprattutto si è sentita in dovere di scusarsi con coloro che la seguono da sempre. E poi, ironizzando, ha detto: “Adesso ho una bella, beh insomma bella, parrucchetta in testa”.

La conduttrice ha svelato di aver trovato la forza ricordando le parole e l’atteggiamento che ha avuto Eleonora Giorgi, sua amica, nell’affrontare la malattia. Ma ha spiegato anche che l’amore della sua famiglia è stato fondamentale, in particolare quello di sua figlia Verdiana, che compare anche nel post in cui Bonaccorti ha annunciato la malattia.

Il percorso che l’attende è lungo ma se, fino a due mesi fa, non avrebbe saputo reagire ed era atterrita dalla notizia, adesso non vuole più

nascondersi. Vuole combattere la malattia con il sorriso e soprattutto cercare di dare la forza a tutti coloro che si trovano nella sua stessa situazione, attraverso il piccolo schermo: fare proprio come la sua amica Eleonora.