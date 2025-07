Così Enrico Brignano ha conosciuto Flora Canto: chi è l'ex tronista compagna del comico

Enrico Brignano, uno dei comici più amati del panorama italiano, ha raccontato in diverse occasioni come la sua vita privata e professionale si siano intrecciate in modo sorprendente. In particolare, la sua storia d’amore con Flora Canto, ex tronista e oggi compagna stabile del comico, ha radici in un incontro destinato a cambiare tutto.

Il colpo di fulmine

L’occasione? Brignano stava cercando una donna che interpretasse la moglie nel suo spettacolo teatrale. Ed è proprio durante questa ricerca che ha conosciuto Flora Canto, che fino a quel momento era nota al pubblico per la sua partecipazione a programmi come "Uomini e Donne", dove aveva conquistato molta popolarità come tronista.

Chi è Flora Canto

Flora Canto è una showgirl e attrice italiana, nata nel 1987. La sua carriera è iniziata nel mondo della televisione, grazie alla sua partecipazione a reality e programmi di intrattenimento. Oltre a "Uomini e Donne", ha preso parte a diverse trasmissioni, guadagnandosi una reputazione come volto solare e versatile.

Negli ultimi anni, la sua relazione con Enrico Brignano è diventata sempre più pubblica e solida. La coppia ha anche una figlia insieme, che rappresenta uno dei punti più importanti della loro vita. Flora ha saputo affiancare Brignano non solo nella vita privata ma anche sul palco e in altri progetti artistici.

L’incontro che ha cambiato tutto

L’incontro tra i due, nato da un progetto artistico, si è trasformato in una storia d’amore vera e profonda. Brignano, infatti, cercava una donna per un ruolo specifico, ma ha trovato molto di più: una compagna con cui condividere la vita e la carriera.

Oggi Enrico e Flora rappresentano una coppianel mondo dello spettacolo italiano, apprezzata anche per la loro spontaneità e sincerità nel raccontare le difficoltà e le gioie del loro percorso insieme.