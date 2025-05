"Eri l'ultimo regalo di una persona amata", Rita Dalla Chiesa e il dolore per il furto della sua adorata Micra

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci sono oggetti che dopo essere entrati a far parte della nostra vita, accompagnandoci per anni nei momenti di gioia o di grande dolore, diventano non solo elementi integranti della quotidianità ma più dei compagni di viaggio imprescindibili: si possono stabilire dei forti legami anche grazie all'enorme valore affettivo che si crea, ed è proprio questa la motivazione alla base della grande sofferenza espressa nelle scorse ore da Rita Dalla Chiesa sulle sue pagine social.

La conduttrice ha comunicato ai propri followers il dolore di aver scoperto che la sua adorata Micra rossa le era stata rubata da sotto casa: un'auto semplice, di certo non di grande valore economico ma di inestimabile importanza per via del legame stretto in oltre trent'anni di utilizzo e anche per essere stata il dono di una persona particolarmente importante nella sua vita.

"Quanta vita abbiamo passato insieme, tu e io" , scrive Rita Dalla Chiesa in una storia di Instagram nella quale condivide sia uno scatto dell'amata autovettura che la canzone "Mille giorni di te e di me" di Claudio Baglioni. "Quanta musica abbiamo ascoltato nel traffico di Roma. Dove andavo io mi accompagnavi tu" , prosegue la presentatrice. "Eri stata l'ultimo regalo, nel secolo scorso, di una persona tanto amata. Stanotte ti hanno rubata. La mia micretta rossa".

I numerosi followers della conduttrice hanno voluto esprimere tutta la loro solidarietà per il furto subito, condividendo le proprie esperienze personali, ma non è sfuggito ai più il dettaglio che rivelerebbe il nome di colui che potrebbe averle fatto dono dell'auto rossa, anche se il suo nome non viene fatto esplicitamente.

Dal riferimento del "secolo scorso" e della "persona tanto amata", c'è chi ha riconosciuto che potrebbe infatti trattarsi di, con cui Rita Dalla Chiesa ebbe una lunga relazione che si concluse nel 1998: a fine anni '90 quel modello di Micra era molto in voga, per cui tutto farebbe pensare proprio al compianto presentatore televisivo.